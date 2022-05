“Annuncio entro 10 giorni”: Inter, il botto di mercato consola i tifosi

L’Inter si prepara al colpo di mercato che farà sognare i tifosi. Entro dieci giorni addirittura l’annuncio ufficiale.

Far sbollire la delusione di aver perso lo Scudetto, magari con un colpo ad effetto in sede di mercato. L’Inter ieri ha salutato il campionato da seconda in classifica, con la Milan rossonera che invece ha festeggiato il titolo. Una corsa a due durata fino alla fine, con i nerazzurri che hanno vinto l’ultima sfida contro la Sampdoria, successo che però non è bastato per provare a superare i cugini rossoneri proprio all’ultima curva.

Adesso si pensa al futuro, costruire una squadra che possa competere fin da subito per strappare nuovamente lo Scudetto al Milan. Certo, servirà un periodo di vacanza per riprendersi dalle fatiche della stagione, ma è chiaro che Beppe Marotta stia già ragionando su come muoversi. Qualcosa bolle già in pentola.

Inter, Dybala entro dieci giorni: la rivelazione

Uno dei nomi accostati maggiormente alla squadra nerazzurra è quello di Paulo Dybala. L’addio alla Juventus ha fatto male, con tanto di lacrime, ma adesso serve rimettersi subito in carreggiata e trovare la soluzione migliore. In queste settimane Inter e Roma si sarebbero fatte avanti in maniera concreta per la Joya, anche se i nerazzurri pare abbiano una marcia in più.

Secondo quanto riportato oggi dal ‘Corriere della Sera’, il club nerazzurro avrebbe ormai già definito l’affare. Dybala, insomma, dovrebbe sbarcare a Milano sponda interista e ci sarebbe anche una deadline per vedere addirittura l’annuncio ufficiale: entro 10 giorni – si legge – Dybala sarà un nuovo giocatore dell’Inter.