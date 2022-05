“State attenti…”: Juventus, l’avvertimento gela Agnelli e i tifosi

Dopo aver concluso il campionato al quarto posto, La Juventus si sta muovendo sul mercato ma per lei c’è un avvertimento.

La Juventus ha terminato la stagione con la sconfitta di sabato contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Non è stata un’annata facile per la ‘Vecchia Signora’, visto che non è mai stata realmente in lotta per la vittoria del campionato e che è uscita dagli ottavi di finale di Champions League ad opera del Villarreal di Emery.

I bianconeri, inoltre, hanno perso anche la Coppa Italia contro l’Inter, restando così senza trofei dopo undici stagioni. La dirigenza Juventina adesso sta pensando ad allestire una squadra che possa tornare ad essere competitiva per lo Scudetto. Intorno alla squadra di Allegri, infatti, stanno circolando tantissime indiscrezioni di mercato.

Se in uscita sono ufficiali gli addii di Chiellini, Bernardeschi e Dybala, in entrata tanti giocatori sono stati accostati in queste ultime settimane alla Juventus. Tra gli obiettivi per rinforzare il centrocampo bianconero bisogna sicuramente inserire Paul Pogba. Proprio sul centrocampista c’è stato un avvertimento per Agnelli ed i tifosi della ‘Vecchia Signora’.

Juventus, l’avvertimento di Evra su Pogba: “Chi ha detto che ha rifiutato il Manchester City?”

Patrice Evra, ex giocatore della Juventus, ha parlato del futuro di Pogba a margine della gara tra le vecchie glorie del Manchester United e del Liverpool: “Ero con Paul ieri. Gli auguro il meglio. Ha rifiutato il Manchester City? Chi dice questo? Non lo so ma non si sa mai nella vita, state attenti. Il problema è che Paul non parla mai”.

L’ex calciatore francese ha poi concluso il suo intervento: “Sono dispiaciuto per l’immagine che Paul lascerà ad alcuni tifosi del Manchester United. Il rapporto con Mourinho ha distrutto tutto. Lui avrà successo ovunque andrà. Sono triste per vederlo andare via dallo United così. Le sue statistiche nei ‘Red Devils’ sono migliori rispetto a quando giocava per la Juventus. Ha le sue responsabilità, ma è stato un capro espiatorio”.