“Non serve, è straziante…”: baraonda Juventus dopo il giudizio inappellabile

Dopo una stagione avara di successi scoppia la polemica in casa Juventus. I tifosi hanno scelto: per loro è il principale responsabile.

Per la prima volto dopo un decennio la Juventus conclude la stagione senza alzare nemmeno un trofeo. Le sconfitte in Coppa Italia e Supercoppa contro l’Inter e il quarto posto in campionato dietro le due milanesi e il Napoli consegnano agli annali una stagione da zero titoli.

L’Allegri bis fa di gran lunga peggio della prima volta. E addirittura peggio delle gestioni di Maurizio Sarri e Andrea Pirlo che tanto male erano state accolte dai tifosi. Tifosi che infatti non hanno preso bene nemmeno la prima stagione della seconda avventura di Allegri, arrivando addirittura a rimpiangere i due tecnici precedenti.

Dopo la sconfitta di ieri contro la Fiorentina, in una partita inutile per la classifica della Vecchia Signora, ma che ha mostrato ancora una volta le tantissime lacune a livello di gioco e mentalità dei bianconeri, e in attesa dei prossimi movimenti di mercato, i tifosi della Juventus hanno comunque dato vita ad una protesta.

#AllegriOut, i tifosi della Juventus contro il tecnico

Già da dopo il triplice fischio del match perso contro la Fiorentina, i tifosi bianconeri hanno iniziato a inondare di critiche i social. Su Twitter l’hashtag #AllegriOut è subito salito in tenenza, con tantissimi tifosi che hanno espresso il loro disappunto per la gestione del mister bianconero.

Alcuni tweet sono anche abbastanza pesanti. Qualche utente arriva addirittura a parlare di uno “strazio di spettacolo“, mentre altri provano invece ad azzardare un’analisi più profonda. “Non serve un mister aziendalista” si legge nel tweet di un altro utente, il quale individua il problema nella mancanza di “fame” e voglia di arrivare al successo di mister Allegri. Cosa che comporta un generale appiattimento su prestazioni e risultati “mediocri”.