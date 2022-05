Calciomercato Juventus, torna Pogba? Spunta già il numero di maglia

Juventus, il ritorno di Pogba diventa una vera e propria mania tra i tifosi. Spunta l’indizio sul numero di maglia che potrebbe vestire il francese.

La stagione si è conclusa tra alti e bassi. E la sconfitta contro la Fiorentina nell’ultima di campionato, non è certo passata inosservato. Anche perché la Juventus ha bisogno di ripartire e per farlo dovrà fare un lavoro importante attraverso il mercato.

Dopotutto, le partenze annunciate sono diverse e la rosa di Allegri avrà bisogno di una vera e propria ristrutturazione. Ristrutturazione che passerà dai grandi nomi e dai grandi colpi di mercato. Almeno spera la dirigenza della Juventus e i suoi tifosi.

Tra tutti, il ritorno di Paul Pogba, che secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ prende sempre più piede e diventa sempre più realtà, giorno dopo giorno.

Juventus-Pogba, c’è il ritorno? Spunta già il nuovo numero di maglia

D’altronde, la ‘rosea’ sta raccontando negli ultimi giorni il ritorno di fiamma dal fuoriclasse francese e la Vecchia Signora. Il centrocampista campione del mondo è ormai ai saluti con il Manchester United e il suo ritorno a parametro zero in quel di Torino prende corpo e concretezza.

Sarebbe stato proprio Pogba ad esprimere la propria volontà di ritrovare i colori della Juventus e ritrovare una piazza che lo ha amato come non è riuscita a fare quella di Manchester. Un ritorno che, in primis, la dirigenza bianconera sarebbe pronta ad accogliere a braccia aperte.

Infatti, sempre come raccontato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juve avrebbe già pronta la maglia numero dieci per il fuoriclasse francese. Un indizio che farebbe ben sperare i tifosi bianconeri e che darebbe ad Allegri già una sorta di ‘erede’ di Dybala. Al calciomercato, poi, l’ardua sentenza.