Lukaku, ennesima mazzata: arriva la batosta di fine stagione

Stagione non certo da ricordare per l’ex Inter Romelu Lukaku. Ecco che arriva anche un’altra delusione per l’attaccante belga.

Sebbene la sua cessione sia stata profittevole dal punto di vista economico, non si può certo dire che la seconda avventura di Lukaku al Chelsea sia stata sui livelli della scorsa stagione all’Inter. Tanto che recentemente il suo futuro a Londra è stato messo in dubbio.

Proprio grazie alle prestazioni nello scorso campionato con la maglia nerazzurra, con la bellezza di 30 reti tra tutte le competizioni a fronte di 44 presenze, Lukaku era stato selezionato per essere inserito nella Hall of Fame del calcio italiano. Nella cerimonia di oggi a Firenze era infatti atteso anche lui. Peccato che abbia perso il volo.

Come ricostruito da Tuttomercatoweb, Lukaku non è riuscito ad imbarcarsi sul volo che l’avrebbe dovuto portare a Firenze per la premiazione. L’attaccante belga non è riuscito a fare in tempo e quindi stasera, alla cerimonia per i risultati e le prestazioni della scorsa stagione, dovrà giocoforza dare forfait.

Lukaku, una stagione non certo da ricordare

Niente di disastroso, ma di certo Lukaku avrebbe quantomeno voluto esserci ad una premiazione che giustamente metteva in risalto quanto fatto di buono lo scorso anno in Serie A. Prestazione che quest’anno, con la maglia blues del Chelsea, non sono state raggiunte.

Il belga infatti, in questa sua seconda avventura in Premier, si è fermato sotto la doppia cifra in campionato. E solo grazie alle reti in FA Cup, Champions League e Mondiale per Club è riuscito a raggiungere i 15 gol complessivi. Numeri di certo non in linea con un calciatore pagato fior fiore di sterline. Media molti diverse rispetto a quelle che lo stesso Lukaku aveva tenuto all’Inter e per cui stasera doveva essere premiato di persona… se non avesse perso l’aereo.