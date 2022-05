Real Madrid, batosta per Ancelotti: c’è la beffa prima della finale

A pochi giorni dalla finale di Champions League, il Real Madrid e Ancelotti cercano di metabolizzare la recente batosta di mercato.

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è a caccia della quattordicesima Champions League della sua storia. Contro il Liverpool di Jurgen Klopp andrà in scena l’ultimo atto dell’edizione 2021/22 della coppa dalle grandi orecchie.

A turbare la settimana che porta alla finale, in casa Real Madrid ci si è messo il calciomercato. I madrileni infatti, dopo aver strenuamente cercato di piazzare il colpo dell’anno con Kylian Mbappè, si sono visti recapitare un sonoro no. Un dispiacere per Ancelotti e per i tifosi che già pregustavano un tridente da sogno composto, oltre da Mbappè, anche da Karim Benzema e Vinicius Junior.

E invece, nonostante il fascino della camiseta blanca, Mbappè alla fine ha scelto di restare al PSG firmando un ricchissimo prolungamento di contratto con il club parigino. Proverà quindi a vincere la Champions League da avversario del Real Madrid anche il prossimo anno.

Mbappé: “Ringrazio il Real Madrid, hanno fatto di tutto”

Lo stesso attaccante francese ha voluto dire due parole sul mancato accordo con i blancos. “Voglio ringraziare anche i tifosi del Real.” ha dichiarato Mbappè durante la conferenza stampa per il suo rinnovo. “Mi hanno sempre trattato benissimo. Capisco la loro delusione, ma ho fatto una scelta. Sono francese e voglio restare in Francia, nel mio paese. Voglio portare il mio paese in alto ed essere un traino sia per la Ligue 1 che per il PSG.”

Mbappè ha poi speso parole al miele anche per il presidente dei madrileni Florentino Perez: “Quando ho preso la decisione ho chiamato il presidente Perez per comunicarlo anche a lui. Ho tantissimo rispetto per il presidente del Real Madrid. Hanno davvero fatto tutto il possibile.”