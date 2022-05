Spezia-Napoli nel caos, arriva l’annuncio che spaventa i tifosi

Continuano a tenere banco i fatti di cronaca accaduti durante Spezia-Napoli: in arrivo pesanti sanzioni nei confronti dei club.

Continuano a far discutere, a distanza di oltre 24 ore, i fatti accaduti durante il lunch match della 38esima giornata che ha visto il Napoli battere in trasferta lo Spezia. Una partita ininfluente per le sorti di entrambe le squadre (i bianconeri erano già salvi, gli azzurri sicuri del terzo posto) ma che ha comunque dato vita ad una delle più brutte pagine sportive italiane degli ultimi anni.

Poco dopo il gol siglato da Matteo Politano, infatti, le tifoserie hanno iniziato a scontrarsi obbligando l’arbitro Matteo Marchetti ad interrompere il gioco. I disordini sono andati avanti per almeno 12 minuti e a nulla sono serviti i tentativi, da parte dei giocatori, di riportare la calma. La partita, poi, è finalmente ripresa grazie all’intervento della polizia che ha provveduto a separare, attraverso un cordone, i gruppi ultras rivali.

Un episodio che non resterà impunito. Ieri, ad esempio, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha definito “indegno” quanto visto sugli spalti dello stadio “Picco” invitando le Istituzioni a prendere seri provvedimenti nei confronti dei supporter coinvolti nei tafferugli. “Il calcio non può essere ostaggio di incivili e violenti”. Un pensiero condiviso da Carlo Tavecchio.

Spezia-Napoli, sanzioni in arrivo: il pensiero di Tavecchio

L’ex numero uno della Figc, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni della trasmissione radiofonica ‘Marte Sport Live’, è intervenuto così sull’argomento. “Gli episodi di ieri sono di inciviltà culturale e civica, c’è di tutto. La giustizia sportiva, quando c’ero io, ha fatto tanto per bloccare ma non è semplice”.

Poi, l’annuncio: “Ci saranno sicuramente dei provvedimenti gravi. La giustizia sportiva – sono le parole di Tavecchio – si basa su una procedura che parte dalla procura e arriva al tribunale sportivo, che è un tribunale serio”. Ora resta da vedere quali saranno, in concreto, le effettive sanzioni che verranno irrorate nei confronti dello Spezia e del Napoli.