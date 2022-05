“Visite mediche e annuncio”: Milan, il primo colpo arriva prima del previsto

Milan, il primo colpo post scudetto può arrivare prima del previsto. Le visite mediche e l’annuncio ufficiale si avvicinano sempre di più.

Il Milan di Stefano Pioli si gode la vittoria del campionato di Serie A 2021/2022. Il club rossonero, fresco di festa scudetto, è ancora su di giri, ma a breve arriverà il momento di mettere da parte l’entusiasmo per programmare la prossima stagione. Se entro luglio dovrebbe avvenire il tanto chiacchierato cambio di società, Paolo Maldini e Frederic Massara sono già al lavoro per disegnare i piani futuri.

I due dirigenti del Milan, infatti, si sono già affacciati sulla finestra estiva di mercato per provare a battere la concorrenza ed assicurarsi i nomi ascritti sulla lista dei desideri. Tra i profili bramati c’è sicuramente Divock Origi, in uscita dal Liverpool di Jurgen Klopp a parametro zero.

Calciomercato Milan, visite mediche per Origi

L’attaccante ventisettenne è pronto a dire addio gratis alla Premier League per trasferirsi a Milano. Il club rossonero è da tempo sulle sue tracce e sembra aver battuto la concorrenza di altri club interessati al cartellino del calciatore.

Secondo quanto riferito da l’edizione odierna del quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, i contatti tra la società milanese ed i rappresentanti del ragazzo sembrano aver dato esito positivo. Proprio per questo motivo, infatti, potrebbero considerarsi imminente le visite mediche e l’annuncio del Milan. Al momento l’entourage di Origi è al lavoro per definire i dettagli del contratto quadriennale a 4 milioni di euro netti a stagione.

L’affare, dunque, è ad un passo dalla chiusura. Qualora il Milan riuscisse a chiudere entro questa settimana, l’attaccante ex Liverpool potrebbe essere a disposizione di mister Stefano Pioli già alla ripresa degli allenamenti a Milanello. Niente male per il mister che ha appena conquistato il tricolore.