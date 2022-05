Occhio Milan, che sorpresa per Pioli: gioia incontenibile per il tecnico

Milan, dopo la festa Scudetto, arriva la notizia a sorpresa che farà impazzire Stefano Pioli dalla gioia. Adesso è ‘ufficiale’.

Il diciannovesimo Scudetto del Milan è stato uno Scudetto speciale. Senza se e senza ma. Sia per com’è arrivato, sia per il percorso che ha visto gli uomini di Stefano Pioli sollevare il trofeo più ambito dal calcio italiano.

Lo stesso Stefano Pioli che, però, ieri ha vissuto una festa agrodolce. Mentre era sul campo di Reggio Emilia ad esultare e celebrare il tanto agognato titolo, qualche ‘tifoso’ ha scippato il tecnico rossonero della propria medaglia.

Un episodio surreale, che è stata una vera e propria doccia gelata per l’ex Fiorentina e Inter. Anche se è arrivata la buona notizia che Pioli (e i tanti milanisti) attendevano da ieri.

Milan, Pioli finalmente esulta: ritrovata la medaglia rubata

Come riportato da una nota dell’ANSA, è stata finalmente ritrovata la medaglia rubata a Stefano Pioli. Nella giornata di oggi, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Reggio Emilia hanno recuperato l’oggetto sottratto al tecnico rossonero e restituitola a quest’ultimo.

In particolare, la medaglia è stata ritrovata in campo da tre tifosi che festeggiavano sul terreno del Mapei Stadium, non troppo distante dagli spogliatoi dello stadio. I tre giovani si sono presentati in Caserma dopo aver rinvenuto il cimelio celebrativo, assistiti anche dall’avvocato Alessandro Conti del Foro di Reggio Emilia.

Adesso, dopo la consegna della medaglia, i Carabinieri sono al lavoro con le indagini per ricostruire l’esatto andamento dei fatti. Intanto, tutto bene quel che finisce bene per Stefano Pioli: il tecnico ritrova ciò che tanto avevo inseguito nel corso della stagione e della propria carriera.