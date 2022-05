Il Metaverso apre la finale di Champions ai bambini del Santobono: la splendida iniziativa

La fantastica iniziativa coinvolge i bambini dell’Ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli. Cosi potranno vivere le emozioni della finale di Champions.

Si avvicina la finale di Champions League. L’attesa è alle stelle per un evento che riguarda il calcio europeo nella sua totalità. Stavolta toccherà a Liverpool e Real Madrid giocarsi le possibilità di mettere le mani sulla coppa dalle grandi orecchie. E cosi c’è grande attesa, dai più grandi ai più piccoli. Compresi anche tifosi che non sono direttamente coinvolti nell’evento, tutti aspettano con ansia sabato 28 maggio per scoprire la vincitrice.

Quest’anno una splendida iniziativa, che riguarda proprio la Champions, verrà proposta per i bambini dell’Ospedale Santobono Pausilipon di Napoli. Ci sarà la possibilità per i piccoli di vivere concretamente le emozioni della finale, pur non essendo fisicamente presenti allo Stade De France di Saint Denis. In che modo? Sfruttando quella che è l’evoluzione tecnologia che sempre di più cerca di collaborare con il mondo dello sport.

I bambini del Santobono di Napoli alla finale di Champions grazie al Metaverso

I piccoli ricoverati al noto ospedale napoletano avranno la possibilità di vivere le emozioni della finale di Champions League grazie al Metaverso. Giovedì 26 maggio, alle ore 14.30, presso la sede di Confesercenti Campania a Napoli, ‘Meta Experience’, insieme alla Fondazione e all’AORN Santobono Pausilipon e con la collaborazione di Confesercenti Napoli, presenterà alla stampa un progetto molto importante che riguarda proprio i più piccoli.

Un’esperienza immersiva che il 28 maggio prossimo, in occasione della finale di Champions League, permetterà ad un gruppo di giovani pazienti ricoverati presso il ‘Santobono-Pausilipon’ di vivere attraverso il Metaverso le emozioni della gara tra il Liverpool e il Real Madrid. Un progetto molto importante, che mette in luce ancora una volta l’attenzione che lo sport e la tecnologia pongono in favore dei più piccoli e dei più deboli.