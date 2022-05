Inter, dopo lo Scudetto sfumato arriva l’annuncio: tutto deciso, è ufficiale

Lo Scudetto sfumato in casa Inter, ma anche l’annuncio importante sul futuro del club. Parola di Steven Zhang, patron nerazzurro.

In casa Inter c’è sicuramente grande rammarico per una stagione dove si sperava di poter festeggiare tanto. Fino a qualche mese fa sembrava che i nerazzurri fossero concretamente in pole per portare a casa lo Scudetto. Il tutto sfumato nelle ultime settimane, con il derby che evidentemente ha avuto una funzione decisiva nel lanciare il Milan a centrare il grande obiettivo. Milano in queste ore si è tinta di rossonero, cosi come un anno fa si tinse del nerazzurro targato Antonio Conte.

Simone Inzaghi ha avutola grande occasione si sedere sulla panchina campione d’Italia, e la responsabilità è stata molto grande sin dall’inizio. La perdita di Lukaku ed Hakimi, ma anche l’arrivo di Dumfries e Dzeko, equilibri che sono stati ovviamente riscritti per vivere un’altra stagione ai massimi livelli. Cosi è stato, va detto, ma il titolo non è arrivato cosi come lo scorso anno.

Inter, Zhang scioglie ogni dubbio: c’è l’annuncio ufficiale

E cosi, al netto della vittoria in Coppa Italia e della Supercoppa italiana vinta precedentemente, qualcuno ha sollevato dei dubbi sull’operato di Simone Inzaghi. Nell’ambiente interista, chiaramente, adesso è il tempo dei bilanci e delle valutazioni. Nel calderone, cosi come tanti giocatori, ci è finito anche Simone Inzaghi che ha comunque portato a casa due trofei nel suo primo anno nerazzurro.

E cosi ci ha pensato Steven Zhang, presidente dell’Inter, a sciogliere dubbi e riserve su quello che sarà il destino dell’allenatore. Si andrà avanti con lui, senza ombra di dubbio. “Andremo avanti sicuramente con mister Inzaghi, vedo il suo grande coinvolgimento nel mondo nerazzurro”, ha spiegato il patron che ha ancora sottolineato come l’allenatore abbia la fiducia generale. “Ha il sostegno di tutti. Con lui c’è grande serenità nell’ambiente”, ha detto Zhang come riportato da Sportmediaset.