Salernitana, dopo la salvezza c’è un’altra gioia: accordo raggiunto

La Salernitana ha messo a segno un colpo importante in vista della prossima stagione prolungando il contratto di una pedina fondamentale

La pesante sconfitta con l’Udinese ha mantenuto in fibrillazione i tifosi della Salernitana fino al termine del match di Venezia. Il pareggio del Cagliari contro i lagunari ha però certificato la permanenza in massima serie dei campani, che hanno completato una scalata impensabile a metà stagione.

Uno dei grandi segreti della società granata è stato l’arrivo del direttore sportivo Walter Sabatini. Il 67enne dirigente nato a Marsciano, approfittando del cambio di proprietà, ha rivoluzionato la squadra durante il mercato di gennaio, in poco più di due settimane. L’ultimo tassello del capolavoro salvezza lo ha poi piazzato con la chiamata di Davide Nicola. Ora è il futuro del direttore sportivo ad essere stato tracciato.

Salernitana, Walter Sabatini rinnova con i granata: accordo raggiunto, ora si punta Nicola

La notizia è stata raccolta dal giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio. Il prolungamento del contratto di Walter Sabatini era già nell’aria dopo la salvezza raggiunta e già al termine della sfida con l’Udinese era trapelata questa possibilità.

Ora, secondo quanto raccolto da Di Marzio, la Salernitana e il direttore sportivo avrebbero raggiunto anche l’intesa per il rinnovo del contratto. La società del presidente Iervolino blinderà in questa maniera uno dei grandi artefici della clamorosa salvezza. L’obiettivo del club campano, adesso, è quello di trattenere pure Davide Nicola. Anche in merito alla sua permanenza a Salerno dovrebbero esserci novità nelle prossime ore, secondo quanto sottolinea ancora Di Marzio.

Questi sono i primi passi compiuti dai granata per progettare il prossimo campionato in cui la Salernitana è chiamata a riconfermarsi e se possibile puntare ad una salvezza meno tribolata rispetto a quella appena raggiunta.