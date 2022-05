Calciomercato Inter, spunta l’addio sui social: adesso è ufficiale

Inter, è arrivato ufficialmente l’addio ai tifosi via social: un big ha salutato il club dove è esploso pronto per una nuova avventura.

Archiviata una stagione dove non sono mancate le soddisfazioni ma in cui è fallita la caccia a uno Scudetto che nessuno dava per scontato ma che sembrava alla portata, l’Inter cerca di guardare avanti con entusiasmo. Lo fanno i tifosi, che hanno sottoscritto 5.000 abbonamenti nel primo giorno di apertura della campagna, e lo deve fare necessariamente anche la società.

La dirigenza sarà chiamata a rinnovare la squadra, restituendo entusiasmo e ambizioni ai tifosi stando però attenta allo stesso tempo ai sottili equilibri economici con cui il club deve convivere. Un problema di non poco conto, che costringe gli uomini mercato a valutare con attenzione ogni mossa e a puntare anche al mercato dei parametri zero, che comunque offre occasioni certo non da buttare.

Una di queste è rappresentata, come molti sanno, da Paulo Dybala. Un’altra, opzionata però da mesi dal club nerazzurro, rispondeva al nome del talentuoso portiere dell’Ajax André Onana. Che prima di partire per l’Italia, dove avrà il non facile compito di provare a prendere il posto di Samir Handanovic, ha voluto salutare i tifosi dei Lancieri di Amsterdam con uno struggente post sui social.

Onana saluta l’Ajax: nel futuro l’Inter

26 anni compiuti lo scorso 2 aprile, il portiere camerunese ha voluto ricordare con un commovente post su Instagram tutti gli obiettivi raggiunti con l’Ajax, il club che lo ha prelevato dal Barcellona – a cui era approdato dopo essersi messo in mostra nella Samuel Eto’o Academy – lanciandolo nel calcio che conta.

214 presenze e 19.183 minuti giocati complessivamente. 3 Eredivisie, 2 Coppe d’Olanda e una Supercoppa vinta. La finale di Europa League raggiunta nel 2017, la semifinale di Champions centrata nel 2019. Questi i traguardi raggiunti da Onana, che non si è limitato ai freddi numeri.

“Sono arrivato come un bambino, me ne vado uomo e con la consapevolezza di aver dato tutto. Finisce qui un viaggio bellissimo che è durato 7 anni. Abbiamo riso, sofferto e pianto insieme. Non potrò più emozionarvi con i miei salvataggi, ma il mio cuore resterà sempre con voi. Grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto, è stato un onore far parte dell’Ajax. Adesso è il momento di una nuova avventura, non so se sono stato il migliore ma ho sempre fatto del mio meglio per provarci.”

Parole importanti e sentite, che sottolineano il legame che Onana ha con la tifoseria e il debito di riconoscenza che sente nei confronti dell’Ajax. Adesso l’avventura in Italia lo aspetta, con l’Inter che spera di aver trovato in lui l’erede di un’icona come Handanovic. Se l’intuizione è stata giusta sarà il campo a dirlo.