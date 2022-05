Il Milan ha le idee chiare: deciso il futuro di Ibrahimovic

A breve verrà deciso il futuro di Zlatan Ibrahimovic, ci sono due opzioni sul tavolo: ecco quali sono

Zlatan Ibrahimovic è tornato al Milan due anni e mezzo fa perché voleva vincere lo scudetto. E ci è riuscito, ha rialzato le sorti di una squadra che sembrava persa dopo il 5-0 in casa dell’Atalanta del dicembre 2019. Da quel momento è iniziata una corsa pazzesca alla ricerca del successo in campionato che mancava dal 2011, proprio l’ultimo vinto dal club rossonero. Ora, è tempo di definire il futuro.

Tanti sono i problemi fisici accusati da Ibrahimovic in questa stagione. Il ginocchio ha fatto i capricci, ma nonostante ciò ha segnato otto gol in ventitré partite, tutti molto importanti. E poi in caso di assenza c’era quell’Olivier Giroud che più invecchia, più diventa forte. Il contratto di Ibra scadrà il prossimo 30 giugno e il suo futuro da calciatore è in bilico.

Milan, Ibrahimovic tra l’essere un calciatore e un dirigente

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, Ibrahimovic ha scelto di operarsi al ginocchio. I suoi problemi di quest’anno non sono legati prettamente a infortuni, ma all’usura del ginocchio e lo svedese vuole capire se sono risolvibili. Lo ha dichiarato più volte: se il fisico glielo permetterà, continuerà a giocare e a fare la differenza. Qualunque sia l’esito finale, Maldini ha già pronto un contratto.

Se Ibrahimovic dovesse continuare a giocare, il Milan gli rinnoverebbe il contratto a 2,5 milioni di euro più premi. Mentre se dovesse appendere gli scarpini al chiodo, per lui è riservato un posto nella dirigenza del club. Un connubio che in ogni caso sembra destinato a proseguire per parecchio tempo.