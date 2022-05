La Roma vince la Conference League: Zaniolo affonda il Feyenoord

In una serata magica la Roma vince a Tirana e batte di misura il Feyenoord. Ennesimo titolo in carriera per Josè Mourinho.

Dopo anni di lunga attesa e sofferenza la Roma torna alla vittoria. Josè Mourinho ha mantenuto la sua promessa e nel suo primo anno in giallorosso ha fermato l’astinenza di titoli ed ha regalato la vittoria della Conference League al club capitolino. Decide una rete dell’uomo della provvidenza Nicolò Zaniolo, spesso deludente quest’anno ma autore questa sera della rete che fa sognare tutti i tifosi.

Match a ritmi molto intensi con gli olandesi che partono meglio e la Roma che lavora invece sulla fase difensiva. Dopo un quarto d’ora di gioco si ferma per infortunio Mkhitaryan che lascia Mou in piena emergenza. Entra Oliveira ma alla mezz’ora arriva l’episodio che cambia la partita.

Mancini lancia Zaniolo che con un colpo sotto sorprende il portiere avversario e firma la rete del vantaggio. Il primo tempo si conclude con la Roma che legittima il vantaggio e prova a conquistare il raddoppio con Abraham.

Roma, vittoria storica per Mourinho

La ripresa inizia in tutt’altro modo con gli olandesi all’arrembaggio e la Roma in evidente difficoltà. Dopo un minuto è Trauner a colpire il palo e sfiorare il pari, sfruttando un corner dei compagni. Sale in cattedra poi Rui Patricio che prima compie un miracolo su Malacia (con aiuto della traversa) e poi su Til, salvando di fatto il risultato.

La sfida assume i contorni di un dramma, Mourinho sostituisce prima Zaniolo e poi l’acciaccato Karsdorp con Abraham che resta in campo nonostante i problemi fisici. Assalto totale del Feyenoord mentre Pellegrini sfiora il raddoppio, la Roma resiste fino alla fine e Mourinho riporta un titolo europeo nella Capitale ed in Italia, dodici anni dopo l’ultimo successo, la Champions League con l’Inter.