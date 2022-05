“30 milioni di euro”: occhio Juventus, affare in chiusura

Calciomercato Juventus, l’attaccante sembrerebbe essere sempre più lontano dai bianconeri: l’affare sarebbe in chiusura

La Juventus e Massimiliano Allegri ragionano insieme sul futuro. E sulle operazioni di mercato che possano andare a rendere la rosa più competitiva. L’obiettivo è ritornare a vincere. A tal proposito, il possibile riscatto dell’attaccante sembrerebbe ora essere un’ipotesi sempre più remota.

In bilico, infatti, tra il restare a Torino in bianconero e il dire nuovamente addio alla società resta Alvaro Morata. L’attaccante, che ha sicuramente nella seconda parte di stagione beneficiato dell’arrivo di Dusan Vlahovic in squadra, è comunque di proprietà dell’Atletico Madrid.

Alla Juve, infatti, lo spagnolo ha passato un’intera stagione tramite un prestito con diritto di riscatto. Riscatto fissato a 35 milioni di euro dagli spagnoli. Una cifra, questa, molto alta che il club di Agnelli non è disposto a spendere per far sì che l’operazione possa andare in porto. Stando alle ultime, inoltre, starebbero suonando nelle ultime ore sirene inglese per il giocatore.

Calciomercato Juventus, Morata sempre più lontano dall’eventuale riscatto: l’indiscrezione lo avvicina all’Arsenal

Secondo le ultime notizie raccolte e riferite da ‘Sport’, Alvaro Morata non solamente non verrà riscattato dalla Juventus, che considera 35 milioni di euro richiesti dall’Atletico Madrid una cifra troppo elevata. Ma, inoltre, la firma dell’attaccante per il contratto del futuro sembrerebbe essere sempre più vicina a siglare il matrimonio con l’Arsenal. “30 milioni di euro per la firma”, fa sapere infatti ‘Sport’.

Il club di Premier League, quindi, con il suo tecnico Mikel Arteta, vorrebbe lo spagnolo e lo vorrebbe fin da subito per la prossima stagione che in fondo non è poi così lontana. L’Arsenal, già con la sessione di calciomercato che si sta avvicinando, sarebbe in procinto di offrire all’Atletico Madrid circa 25 milioni di sterline, che equivalgono appunto a 30 milioni di euro. Il club spagnolo non intende dal canto suo cederlo a una somma inferiore. Morata potrebbe così lasciare la Juventus e intraprendere una nuova strada, tutta inglese.