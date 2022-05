Juventus, tifosi in trepidazione: il top player ha detto sì, affare fatto

La stagione si è conclusa da pochi giorni, ma la Juventus guarda già al futuro e si prepara a stringere per il primo grande colpo estivo.

Sarà un’estate di fuochi d’artificio per la Juventus. Dopo il 4° posto ottenuto nella stagione appena conclusa, che non ha migliorato quanto ottenuto l’anno precedente con Andrea Pirlo in panchina, la Vecchia Signora guarda con decisione al futuro in attesa di un riscatto che sarà doveroso ma che dovrà necessariamente passare da una rivoluzione della rosa.

Operazione certo non così semplice né scontata. La Juventus si trova infatti nella difficile situazione di dover fare convivere esigenze tecniche ed economiche, con le seconde che avranno il loro peso ma non possono completamente bloccare la rivoluzione. Questa riguarderà soprattutto il centrocampo, reparto ampiamente criticato e che presto accoglierà nuove stelle.

Non si tratterà di investimenti su giovani di prospettiva. Allegri ha chiesto uomini di classe ed esperienza, fondamentali per tornare subito competitivi. E sarà accontentato. Jorginho potrebbe arrivare in cambio di Rabiot, mentre anche Angel Di Maria sembra ormai a un passo dal trasferirsi a Torino. Il colpo vero e più importante però ha un nome e cognome ben definiti ed è noto da mesi: parliamo di Paul Pogba.

Juventus, Pogba ha detto si: accordo a un passo?

Attenzione, perché parliamo di un campione vero, seppur da ritrovare, e di un rapporto che non è né sarà mai esclusivamente economico. Pogba nella Juventus è diventato un centrocampista di classe mondiale, a Torino ha stretto legami importanti nel suo percorso di crescita come uomo e ha sempre mostrato una certa nostalgia per il suo periodo bianconero.

Anche per questo, considerata anche la grande stima che nutre nei suoi confronti Allegri, la Juventus è da mesi in cima alle sue priorità. Lascerà il Manchester United, concludendo con lo svincolo un matrimonio che non è mai davvero decollato, e tenterà il grande ritorno. Il “Pogback”, come hanno titolato molti giornali.

Anche la concorrenza del PSG sembra passare in secondo piano. A Torino il francese guadagnerebbe molto meno di quanto percepito allo United e di quanto gli garantirebbero a Parigi, ma come riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, questo non gli impedirebbe di dire “si” al club bianconero.

Che adesso deve soltanto affondare con una proposta ufficiale e portare a casa, salvo sorprese dell’ultima ora, la prima pedina del nuovo centrocampo e il primo grande colpo della stagione 2022/2023.