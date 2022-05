Napoli, arriva finalmente l’annuncio: i tifosi lo aspettavano da tempo

Il Napoli di Luciano Spalletti lavora già alla prossima stagione. Intanto, arriva l’annuncio che tutti i tifosi aspettavano da tempo.

Il terzo posto è stato un ottimo risultato. Certo, il Napoli era in piena lotta per lo Scudetto con Inter e Milan sino agli inizi di aprile, ma non si può dimenticare l’assenza dalla Champions da quasi tre anni.

Adesso, la formazione di Luciano Spalletti è in vacanza, ma la dirigenza azzurra è già al lavoro per programmare la prossima stagione. Dopo l’ufficialità del riscatto di Anguissa e quella implicita dell’arrivo di Kvaratskhelia, il Napoli continua a rinforzarsi.

E dopo tanto penare per la questione terzino sinistro, adesso è giunto finalmente l’annuncio ufficiale che i tifosi aspettavano da tempo.

Napoli, adesso è ufficiale: ecco Mathias Olivera

Impegnato due giorni fa a Roma, in quel di Villa Stuart, per le visite mediche con gli azzurri, Mathias Olivera è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. A comunicarne la notizia, lo stesso club partenopeo, che ha annunciato l’ex Getafe attraverso i propri canali social istituzionali.

Un arrivo importante per il Napoli e per l’undici di Luciano Spalletti, che troverà un nuovo volto sulla fascia sinistra dopo l’addio di Faouzi Ghoulam. Dopotutto, quella zona del campo era ormai un vulnus per gli azzurri, che ora ripartiranno dall’uruguaiano classe 1997.

Olivera ha firmate un contratto da 1,3 milioni di euro a stagione con il Napoli, più eventuali bonus che potrebbero condurlo anche a 1,9 milioni. Al Getafe, invece, una cifra di circa 14 milioni di euro per il suo cartellino.