Calciomercato Lazio, l’annuncio spiazza i tifosi: si ritira l’anno prossimo

Il grande e inatteso annuncio da parte del giocatore della Lazio. È pronto a lasciare il calcio giocato e dedicarsi a fare l’allenatore.

Per Maurizio Sarri è un punto di riferimento, e anche per lo spogliatoio della Lazio. Dovunque sia stato, Pepe Reina ha inciso come uomo di riferimento per la squadra, ma giunto ai 39 anni il portiere spagnolo comincia a pensare a piani alternativi per il futuro.

Al termine dell’attuale stagione sportiva, la Lazio ha conquistato un posto nella prossima edizione dell’Europa League e ciò ha fatto scattare l’opzione automatica del rinnovo per la prossima stagione, ovvero fino a giugno del 2023.

Un altro anno di Serie A ci sarà agli ordini del tecnico toscano, ma successivamente Pepe Reina potrebbe decidere di lasciare da parte i guantoni.

Lazio, Reina: “Un altro anno e poi smetto”

Il portiere ha rilasciato un’intervista a ‘Diario de Mallorca’, durante la quale ha rivelato che la prossima stagione potrebbe mettere fine alla sua carriera di calciatore. Poi si dedicherà ad allenare. “Giocherò ancora un anno, che è ciò che mi è rimasto di contratto e penso che sarà l’ultimo”, ha esordito Pepe Reina.

L’ex Napoli poi ha continuato: “Sarà il mio ventiquattresimo anno da professionista. Nel calcio non si può mai sapere, ma quella comunque è l’età. Vorrei provare a fare l’allenatore e a settembre prossimo inizierà il corso, con i tempi ci siamo”. Sulla stagione appena conclusa con la Lazio, Pepe Reina si è espresso con soddisfazione, poiché è stato comunque raggiunto l’obiettivo di base: “Siamo andati in Europa ed è quello che avevamo immaginato a inizio stagione. La Serie A è competitiva, siamo stati in lotta con tante squadre. Bene che siamo entrati in Europa League con una giornata d’anticipo”.