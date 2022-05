Calciomercato Napoli, De Laurentiis è scatenato: ennesimo colpo ufficiale

Dopo gli acquisti di Kvaratskhelia e di Mathias Olivera, il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha chiuso per un altro colpo.

Il Napoli ha concluso il campionato al terzo posto, raggiungendo così l’obiettivo di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. La partecipazione alla massima competizione europea è vitale per le casse economiche della società partenopea, la quale attua una politica di autofinanziamento.

Nonostante un po’ di delusione per aver gettato al vento l’occasione di poter lottare fino all’ultima giornata per la vittoria dello scudetto, infatti, Luciano Spalletti ha affermato più volte l’importanza di aver raggiunto l’obiettivo di giocare l’anno prossimo in Champions League. Il Napoli sarà in terza fascia e molto probabilmente avrà un girone di ferro.

De Laurentiis è consapevole di questo, tantoché ha già preso il georgiano Kvaratskhelia e Mathias Olivera dal Getafe. Se il primo giocherà nella zona di campo lasciata scoperta dall’addio di Lorenzo Insigne, il secondo andrà a sostituire il partente Faouzi Ghoulam. Ma il patron partenopeo non si è fermato a questi due acquisti, anzi.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis ha riscattato Anguissa dal Fulham

Come comunicato dallo stesso Napoli, infatti è stato riscatto Anguissa dal Fulham. La notizia è stata ‘twittata’ anche dallo stesso Aurelio De Laurentiis: “Ciao Frank, che piacere averti ancora con noi”. Il presidente azzurro ha tenuto fede alle dichiarazioni rilasciate nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro in Trentino, in cui affermò che a Dimaro ci sarebbe stato proprio il giocatore camerunense.

Questa notizia sicuramente avrà fatto felice sia Luciano Spalletti che i tifosi partenopei. Il centrocampista, difatti, è diventato uno dei perni fondamentali per gli equilibri del Napoli. L’assenza di Anguissa in alcune gare, per colpa di un paio di infortuni e della Coppa d’Africa, si è fatta sentire terribilmente, soprattutto in casa.