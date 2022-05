“Hanno mercato…”: Napoli, l’annuncio dell’agente fa tremare i tifosi

Le parole dell’agente chiariscono le prospettive al Napoli dei suoi assistiti. Novità per Di Lorenzo, Mario Rui e Politano.

Appena finito il campionato di Serie A, il Napoli ha praticamente già chiuso per due calciatori che saranno chiave nella prossima stagione, vale a dire il terzino sinistro Mathias Olivera e l’attaccante Khvicha Kvaratskhelia. Due “sostituzioni” a causa del contratto scaduto di Lorenzo Insigne, Faouzi Ghoulam e Kevin Malcuit.

Cosa accadrà invece con i calciatori attualmente presenti in rosa e dal ruolo simile? A ‘1 Football Club’, programma in onda su ‘1 Station Radio’, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, il quale ha chiarito che il suo assistito è considerato un titolare del Napoli, ormai già da cinque anni per cui “con estremo rispetto per Olivera, direi che è arrivato dal Getafe e non dal Real Madrid, Mario Rui resterà al Napoli“.

Una prima certezza sul fatto che l’assetto difensivo sarà ritoccato ma non stravolto e a tal proposito il riferimento è anche a Giovanni Di Lorenzo, certezza del Napoli.

L’agente di Di Lorenzo, Politano e Mario Rui sul futuro al Napoli

Ancora Giuffredi su Di Lorenzo e Politano, suoi assistiti, ha dichiarato che attende il mercato. Si tratta di due giocatori da Nazionale, per cui “non abbiamo bisogno di andare a proporli. Qualora arrivassero offerte, le ascolteremmo”.

La sensazione è che il Napoli opporrà ogni resistenza possibile alla cessione di Di Lorenzo, mentre la posizione di Politano è meno ferma: “I campionati sono appena terminati ed è ancora presto per discutere di mercato. Di certo, questi due ragazzi non hanno bisogno di andare a cercare squadra, sia perché stanno bene al Napoli, sia perché hanno mercato”.