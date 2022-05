Napoli, Olivera carico: telefonata con Cavani e Gargano

Il Napoli ha preso Mathias Olivera dal Getafe. Il terzino si è sentito anche con Edinson Cavani e Walter Gargano.

Il Napoli ha preso finalmente il terzino sinistro da affiancare a Mario Rui. Il club partenopeo, infatti, ha chiuso per Mathias Olivera del Getafe. De Laurentiis e Cristiano Giuntoli avevano opzionato il giocatore già nel mese di gennaio, ma poi la trattativa ha subito un rallentamento per qualche difficoltà, subentrata con il trascorrere dei mesi.

Nonostante questo, le parti hanno comunque continuato a lavorare sodo per superare ogni ostacolo. Il Napoli si è guardato anche intorno, tra i profili valutati c’è stato anche quello di Hickey del Bologna, ma Olivera è stato sempre il primissimo obiettivo per sostituire il partente Faouzi Ghoulam. De Laurentiis per portare in maglia azzurra l’uruguaiano verserà 12 milioni di euro più 2 di bonus nelle casse economiche del Getafe.

Martedì il terzino sinistro ha svolto anche le visite mediche di rito a Villa Stuart, dove si è concesso anche qualche selfie con i tifosi presenti all’esterno della clinica romana. Il calciatore, come ha detto il suo agente Pablo Boselli ai nostri microfoni, ha voluto fortemente il club partenopeo. SerieANews.com ha raccolto un altro importante aneddoto sul trasferimento di Mathias Olivera al Napoli.

Napoli, Olivera ha parlato del club con Cavani e Gargano

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, il terzino sinistro ha chiesto informazioni sia sul club che sulla città a due ex giocatori del Napoli, ovvero ad Edinson Cavani e Walter Gargano. Tra di loro ci sono state delle chiacchierate informali, ma che sicuramente si intensificheranno nelle prossime settimane.

Olivera avrà una linea diretta soprattutto con Gargano, visto che i due calciatori hanno gli stessi agenti. Si era parlato della numero 17 per il terzino che, però, ancora non ha scelto il suo numero di maglia, anche perché non è la sua priorità assoluta. L’uruguaiano è carichissimo per questa sua nuova esperienza, ma è anche consapevole che dovrà conquistarsi il posto da titolare. Il giocatore appena potrà verrà anche a Napoli, visti i suoi prossimi impegni con l‘Uruguay.