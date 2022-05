“Non siamo schiavi”: Inter, la presa di posizione di Vidal

Presa di posizione molto pesante da parte di un big dell’Inter: un annuncio importante per tutti i giocatori

L’Inter ha finito la stagione al secondo posto ed è arrivata a vincere la Coppa Italia e la Supercoppa italiana. I nerazzurri hanno anche raggiunto gli ottavi di finale di Champions League dopo tanti anni con Inzaghi. Le partite giocate sono state tante e continuano a esserlo sempre di più. Non solo per i nerazzurri, ma anche per tutte le altre squadre. Soprattutto quelle che arrivano fino in fondo a una competizione.

E’ il caso della Roma, per fare un esempio molto vicino. La squadra giallorossa ha trionfato in Conference League una volta battuto il Feyenoord in finale, nella partita numero 55 della sua stagione. Un numero clamorosamente alto, senza contare gli impegni con la Nazionale dei giocatori. Ed è proprio di questo tema che ha parlato Arturo Vidal.

Inter, Vidal parla delle troppe partite

Vidal lascerà l’Inter alla fine di questa stagione e quanto pare ha già un accordo con il Flamengo. Ma nel corso della sua intervista con la FIFPRO, il sindacato dei calciatori, il cileno ha detto: “Giocare tanto è un problema. Riduce le carriere dei colleghi, danneggia le prestazioni e la salute mentale. Non nel mercato degli schiavi, il calcio dev’essere una festa. Il fatto che giochiamo troppo ci mette a rischio”. Parole molto dure del centrocampista cileno verso i calendari che ogni anno FIFA, UEFA e Lega Serie A realizzano.

Ma non solo. Il fatto di giocare tante partite è un problema globale. Basta pensare che durante i Mondiali di calcio, l’Italia potrebbe anche organizzare un altro torneo. E’ una questione di business.