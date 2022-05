Juventus-Lukaku, l’Inter non sta a guardare: svelato l’incontro

La Juventus al lavoro per la prossima stagione. Attenzione alla suggestione Lukaku e allo sgarbo all’Inter: la notizia che tiene in ansia i tifosi nerazzurri.

Il quarto posto brucia, soprattutto se abbinato alle due finali perse contro l’Inter tra Supercoppa Italiana e Coppa Italia. Adesso, la Juventus di Massimiliano Allegri è chiamata a ripartire, per colmare un gap competitivo apparso dominante e lampante in questa stagione.

Per farlo, la Vecchia Signora è già al lavoro sul mercato. L’obiettivo numero uno resta il ritorno di Paul Pogba, di fianco alle suggestioni Di Maria e Perisic.

Suggestioni che vanno a fare il paio con quella legata a Romelu Lukaku. Come riportato, quest’oggi, dal ‘Corriere dello Sport’, anche i bianconeri starebbero visionando con attenzione il futuro del belga. E di pari passo, ne potrebbero progettare un ritorno in Italia.

Juventus alla finestra: Lukaku fissa l’incontro con l’Inter

Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo il mare. Prima di preparare il potenziale sgarbo all’Inter, la Juventus e le altre pretendenti dovranno attendere ancora qualche giorno prima di capire che tipo di svolta intraprenderà il futuro di Romelu Lukaku.

Secondo quanto spiegato dal collega di ‘Libero’, Fabrizio Biasin, il bomber belga avrebbe richiesto un incontro tra un suo rappresentante e la dirigenza nerazzurra. L’obiettivo? Trovare un incastro a dir poco complicato, che potrebbe condurre Big-Rom ad un incredibile ritorno all’Inter.

La strada, ad oggi, resta in salita: per costi e cifre relative, l’affare Lukaku è tutt’altro che cosa semplice per i meneghini e per i tanti altri club che seguono alla finestra lo sviluppo della situazione. Una finestra che anche la Juventus frequenta e osserva con interesse.