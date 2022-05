Enzo Fernandez, l’agente: “Lascerà il River solo col pagamento della clausola”

Dopo Julian Alvarez, un’altra stellina del River Plate, Enzo Fernandez, cattura l’interesse delle squadre europee. Il suo agente ne parla a Serieanews.com.

Innamorarsi al Monumental è cosa semplice. Il River Plate, quando non offre spettacolo, offre calciatori da ammirare, il cui talento sboccia dopo essere passati per tutta la trafila delle divisioni inferiori fino al sognato debutto in prima squadra. È la storia di molti ed è anche quella di Enzo Fernandez, che però ha dovuto dimostrare più di tutti di poter essere indispensabile alla rosa di Gallardo.

Classe 2001, i Millonarios nel 2020 lo cedono in prestito al Defensa y Justicia affinché metta in mostra le proprio doti, non del tutto convinti che possa guadagnarsi la maglia da titolare. E invece, per Gallardo diventa il centrocampista di punta della formazione e all’attivo conta già 45 presenze, di cui 10 gol e 9 assist.

La Copa Libertadores quest’anno è il suo palcoscenico preferito e insieme a Julian Alvarez è indubbiamente tra i calciatori più applaudi e ammirati della kermesse. Non è perciò un caso che abbia risvegliato l’interesse di alcune società europee, tra cui prima fra tutte il Benfica. I portoghesi hanno un fiuto particolare per i talenti oltreoceano, ma in fila ci sono anche Siviglia, Inter, Milan, Manchester United, Manchester City, Real Madrid e Juventus.

Enzo Fernandez, l’agente: “Via dal River solo per la clausola”

Il problema, che ha portato già diverse squadre a frenare rispetto ai sondaggi, è che Enzo Fernandez ha una clausola rescissoria di 20 milioni di euro, che comprensiva di tasse toccherebbe un totale di 25 milioni. Il River Plate utilizzerà tale contratto come “arma” almeno in questa stagione, per non perdere un altro giocatore chiave dopo aver venduto Alvarez al Manchester City.

In merito all’interesse da parte della Juventus nei riguardi del centrocampista argentino ai microfoni di Serieanews.com è intervenuto Matias Toranzo, membro dell’entourage che ne cura gli interessi, affermando: “Al momento non c’è nulla, ma in generale per questa estate Enzo può lasciare il River soltanto su pagamento della clausola rescissoria”. Una prima certezza c’è. I club sono avvisati, Juventus compresa.