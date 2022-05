Udinese, nuovo allenatore: la lista è lunga dopo l’addio di Cioffi

L’Udinese ha una lunga lista per la selezione del nuovo allenatore dopo l’addio di Cioffi degli ultimi giorni

Ottima la stagione dell’Udinese da quando sulla panchina si è seduto Gabriele Cioffi, che ha sostituito l’esonerato Luca Gotti. Per i friulani una grande ripresa dopo una serie di risultati negativi e una salvezza tranquilla raggiunta. Inoltre, da segnalare l’ottimo gioco dell’allenatore che ha esaltato le qualità di Deulofeu e Molina, con Beto spesso rimasto a mezzo servizio. Ma poco importa.

Cioffi ha saputo valorizzare al meglio i giocatori che aveva a disposizione, come lo stesso Becao in difesa. L’Udinese ha ufficializzato l’addio al proprio allenatore proprio negli ultimi giorni, destinato verso altri lidi. Questo pone il club friulano in una posizione abbastanza delicata, ovvero quella di scegliere il prossimo allenatore e niente è deciso, la selezione è apertissima.

Udinese, la selezione del prossimo allenatore

Secondo quanto riferito da Sky Sport, sono stati aggiunti altri due nomi nella lista dell’Udinese per la sostituzione di Cioffi. Si tratta di Fabio Pecchia e Andrea Sottil. Il primo sembra però molto vicino al Parma dopo aver lasciato la Cremonese dopo un campionato vinto. Sottil, invece, è una novità assoluta: allena l’Ascoli e da calciatore ha visto la maglia dell’Udinese.

I primi nomi accostati alla panchina friulana dopo l’addio di Cioffi sono stati Paolo Zanetti e Filippo Inzaghi. Allenatori che hanno fatto bene soprattutto in Serie B e che dopo alcune esperienze sfortunate, potrebbero ripartire da un club virtuoso e voglioso, nuovamente, di salvarsi con tranquillità la prossima stagione.