Milan soddisfatto di Messias: il brasiliano attende la scelta del club

Messias ha riscosso la soddisfazione del Milan per quanto fatto vedere nella stagione appena terminata: da attendere c’è quindi la scelta del club sul futuro. Le ultime raccolte da SerieANews.com

Junior Messias è arrivato al Milan con un’operazione di prestito, tramite la possibilità di poter effettuare un diritto di riscatto. L’esterno destro è, infatti, di proprietà del Crotone ma tutto quanto ha mostrato nella stagione appena terminata ha generato una generale soddisfazione all’interno del club rossonero.

Messias è arrivato tra le file del Milan il 31 agosto del 2021, scelto da Maldini e Massara per andare a dare maggiore pressing sulla corsia destra della squadra. Tra Serie A, Coppa Italia e Champions League ha giocato così, sotto la guida di Stefano Pioli, 32 match segnando 6 gol e servendo ai suoi 3 assist.

Per il momento il giocatore resta di proprietà del Crotone, club con cui ha un contratto fino al 30 giugno del 2024. Ma il Milan sta valutando la sua situazione e, di rimando, la possibilità di poterlo o meno riscattare dal prestito ancora in corso fino alla fine di giugno.

Calciomercato Milan, società soddisfatta di quanto svolto da Messias: si attende solamente la scelta per il futuro

Secondo quanto appreso dalla redazione di SerieANews.com, al momento il Milan non ha ancora preso una decisione definitiva in merito al futuro di Junior Messias. Il riscatto per il brasiliano è fissato a poco più di 5 milioni di euro, cifra che il club rossonero potrebbe decidere di versare nelle casse del Crotone per acquisirne definitivamente le sue prestazioni calcistiche.

Il Milan si è comunque mostrato contento e soddisfatto di quanto il giocatore ha fatto vedere nel corso della stagione appena conclusa. L’entourage dal canto suo, allora, attende la decisione del club. Le sensazioni restano positive, proprio per la soddisfazione mostrata, ma si aspetta con cautela. Il brasiliano attende oramai solamente la decisione definitiva.