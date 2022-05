Napoli, salti di gioia per Spalletti: esultano anche i tifosi, c’è l’accordo

Il Napoli non ha intenzione di fermarsi dopo gli ultimi colpi di mercato: nuovo accordo in vista, sorride il tecnico Spalletti.

I primi tre colpi sono stati già piazzati ma il Napoli non intende fermarsi qua. Nonostante gli ingaggi di Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera (uniti all’acquisto a titolo definitivo di André Zambo Anguissa), il club ha infatti intenzione di assestare ancora qualche colpo: il consueto ritiro estivo a Dimaro scatterà l’8 luglio e l’obiettivo è quello di fornire al tecnico Luciano Spalletti, entro quella data, una rosa quanto più completa possibile.

Da qui la decisione di scandagliare il mercato alla ricerca di elementi che possano consentire alla squadra di diventare ancora più competitiva. Sotto i riflettori, da ormai qualche giorno, è finito Hamed Traoré reduce da un’ottima stagione vissuta con la maglia del Sassuolo: per lui 8 gol e 4 assist in 32 presenze complessive. Quella neroverde, però, rappresenta una bottega cara e l’ivoriano è finito nel mirino di diverse altre squadre.

Ecco perché gli azzurri hanno iniziato a battere strade alternative: una di queste conduce a Federico Bernardeschi, al quale la Juventus non ha offerto il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. L’esterno è alla ricerca di una nuova sfida e nelle ultime ore, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Mattino’, ha fatto sapere di gradire il trasferimento alla corte di Spalletti.

Napoli, riflettori puntati su Bernardeschi: affare possibile

Il calciatore, quest’anno, ha rivestito un ruolo da comprimario in bianconero: appena 16 partite in campionato disputate da titolare su un totale di 28, “condite” da un gol e 3 assist. Un bottino deludente, che ha spinto la Vecchia Signora a prendere la decisione di fare a meno di lui. Il Napoli, dal canto suo, ci sta pensando e a breve incontrerà il suo agente Federico Pastorello al fine di concretizzare l’operazione.

Per strappare il “si” di Bernardeschi, in particolare, servirà un’offerta da almeno 3 milioni netti: una cifra alla portata delle casse azzurre. L’accordo appare quindi vicino, con l’ex Fiorentina che intanto continuerà a guardarsi intorno senza disdegnare l’ipotesi estera. Spalletti incrocia le dita: il nuovo rinforzo per il reparto offensivo è all’orizzonte.