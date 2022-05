Quattro acquisti per rivoluzionare la Lazio, il piano di Sarri

Gli acquisti della Lazio potrebbero essere finanziati dall’onerosa cessione di Milinkovic Savic. Il sacrificio del centrocampista serbo potrebbe dare il via a una vera e propria svolta in ogni settore del campo

La Lazio è pronta a recitare una parte d’assoluta protagonista sul fronte mercato. Tutto dipenderà dal piano cessioni e dal possibile sacrificio di Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo piace alla Juventus, ma soprattutto al Manchester United. Lotito aprirà al suo addio solamente di fronte a un’offerta da 70 milioni di euro.

Il potenziale addio di Milinkovic Savic spingerà la Lazio alla ricerca di una nuova mezz’ala. Tanti in nomi nella lista di Tara, ma ancora nessuna particolare conferma. Non trovano riscontri gli accostamenti con Fagioli, Vecino e Gagliardini. Nuova mezz’ala, ma attenzione anche a due esterni di centrocampo e un nuovo centravanti.

Sulle corsie esterne piacciono Kostic e Bernardeschi. Il secondo, come noto, si svincolerà dalla Juventus il prossimo 30 giugno. Non è escluso che la Lazio possa spingere il piede sull’acceleratore per convincere il giocatore a dire sì. Più distante il possibile affondo su Kostic.

Acquisti Lazio, Caputo come vice Immobile: si insiste per Rugani

Per quel che riguarda la difesa, la Lazio saluterà con ogni probabilità Acerbi. Il centrale difensivo dirà addio ai colori biancocelesti dopo alcune divergenze con i tifosi. Sarri avrebbe individuato in Rugani il suo possibile sostituto, ma resta da sciogliere il nodo ingaggi. Il centrale della Juventus percepisce attualmente 3,2 milioni di euro.

In attacco trovano conferme le indiscrezioni su Caputo. L’attaccante della Lazio ha una valutazione di circa 3-4 milioni di euro e Sarri sarebbe pronto a dire sì al suo acquisto. L’ex Empoli e Sassuolo reciterà il ruolo di vice Immobile.