Juventus, duello di mercato col top club: Cherubini può sborsare 40 milioni

La Juventus ha una lunga lista dei desideri, ma per avverarli servirà battere la concorrenza dei top club di mezza Europa: Cherubini lavora.

La Juventus di Andrea Agnelli ha le idee piuttosto chiare sul mercato in entrata. Il club bianconero ha come unico obiettivo quello di tornare ai piani alti della classifica la prossima stagione e riscattarsi dopo il quarto posto conquistato nella stagione appena conclusa.

Per farlo servirà rinforzare la rosa, anche perché l’addio di Paulo Dybala rischia di pesare sul reparto offensivo. Il miglior attacco, però, spesso è la difesa. E la Juve lo sa bene visto che il pacchetto difensivo è stato per anni l’arma in più dei bianconeri. Con l’addio di Giorgio Chiellini, pronto a volare in Major League Soccer, servirà ricorrere al mercato in entrata.

Calciomercato Juventus, per Koulibaly servono 45 milioni di euro

La lista dei desideri di Max Allegri resta piuttosto lunga, ma Federico Cherubini ha già fatto una cernita ed effettuato le prime mosse per provare ad accontentare il tecnico bianconero. Uno degli obiettivi della Juve è Gabriel Megalhaes, ma l’Arsenal chiede circa 45 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

La seconda scelta sarebbe Kalidou Koulibaly, roccioso difensore della SSC Napoli e futuro capitano. Il centrale dei partenopei ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2023 e non ha ancora trovato l’intesa con Aurelio De Laurentiis che chiede 40 milioni di euro per lasciarlo partire. Sulle tracce di Koulibaly, però, c’è anche il Barcellona di Xavi Hernandez. L’allenatore blaugrana l’ha da tempo messo nel mirino e potrebbe decidere di affondare il colpo per il calciatore azzurro.