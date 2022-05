Caos finale Champions, risse e incidenti: la gara non inizia

Ancora problemi per l’inizio della finale di Champions League. L’orario dell’inizio del match tra Liverpool e Real è stato posticipato.

Doveva iniziare alle 21 come solitamente accade da qualche anno, ma la finale di Champions League è stata posticipata a causa di problemi all’ingresso con i tifosi. Il match tra Liverpool e Real Madrid inizierà con diversi minuti di ritardo.

Dopo un primo posticipo deciso per le 21,15, quindi con un quarto d’ora di ritardo, sono continuati i problemi all’esterno dell’impianto di Parigi, lo Stade de France. Ecco quindi che è stato deciso un nuovo posticipo ed un nuovo orario di inizio del match.

Con le due squadra che erano già scese in campo per il riscaldamento, è stato quindi dato un nuovo orario di inizio. Questo a causa di diversi problemi organizzativi e di ordine pubblico all’esterno dell’impianto parigino, laddove non tutti i tifosi erano riusciti ad entrare nell’impianto in tempo.

Champions League, nuovo rinvio: si gioca alle 21,30

Pochi minuti fa è arrivato un nuovo comunicato che posticipa l’inizio della finale di Champions League alle 21,30. Resta da vedere se per quell’orario i tifosi saranno tutti entrati e non ci saranno problemi di afflusso all’impianto parigino.

Secondo alcuni video che stanno circolando, diversi tifosi del Liverpool hanno provato a scavalcare, portando quindi inevitabilmente ad una reazione da parte delle forze dell’ordine francesi di fronte a questa situazione. Inoltre, come riporta il collega Tancredi Palmieri attraverso il suo profilo Twitter, ci sono lunghissime file di tifosi del Liverpool all’esterno dell’impianto. Si parla addirittura di 30mila tifosi inglesi arrivati a Parigi senza biglietto di ingresso valido, i quali stanno intasando gli ingressi allo stadio.