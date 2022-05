Liverpool-Real Madrid, è caos totale: cosa sta succedendo a Parigi

Liverpool-Real Madrid, prepartita infuocato e tifosi scatenati all’esterno dello stadio: caos totale prima del match, arriva la Polizia.

Tutto pronto per il fischio di inizio di Liverpool-Real Madrid, attesissimo atto finale dell’edizione 2021/2022 di Champions League. La finale del torneo europeo più prestigioso è in programma alle ore 21.15 allo Stade de France di Parigi. Di fronte si troveranno Jurgen Klopp e Carlo Ancelotti, ma solo uno dei due esulterà al momento del triplice fischio finale.

L’atmosfera nel prepartita è bollente, ma c’è da aspettarsi tanto spettacolo anche sugli spalti durante la partita che prenderà il via tra pochissimi minuti. Entusiasmo alle stelle tra i tifosi di entrambi i club: Inghilterra e Spagna, ancora una volta, lottano per l’unico posto che può portarli sul tetto d’Europa.

Liverpool-Real Madrid, scontri con la Polizia nel prepartita

L’atmosfera è decisamente calda nel piazzale antistante lo Stade de France. Parigi è blindata per la finale di Champions League e, infatti, sono numerosissimi gli agenti e gli operatori delle forze dell’ordine schierati sull’intero territorio della capitale francese.

Come riferisce ‘RMC Sport’, però, nonostante il gran numero di agenti di Polizia, circa un centinaio di tifosi del Liverpool avrebbero creato il caos a pochi minuti dall’inizio della gara più attesa della stagione. Circa cento supporters della formazione di Jurgen Klopp, infatti, si sarebbero recati all’esterno dei cancelli dell’impianto sportivo sprovvisti di biglietto. Una volta giunti al Gate U per provare a forzare gli ingressi ed entrare allo stadio senza ticket, sarebbero venuti a contatto con le forze dell’ordine. Dopo attimi di apprensione la situazione è tornata alla normalità non senza fatica. La calma è stata ristabilita e gli animi dei tifosi sono stati sedati.