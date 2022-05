Ancelotti prova lo ‘sgarro’ al Milan: il Real Madrid sborsa una cifra monstre

Dopo aver vinto lo Scudetto, il Milan rischia di perdere un big per colpa del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Il Milan ha vinto domenica lo Scudetto dopo ben undici anni. Sono stati giorni di autentica gioia per i tifosi rossoneri, che hanno invaso la città di Milano per festeggiare il titolo con i loro idoli. L’assoluto protagonista di questi giorni di festa è stato sicuramente Zlatan Ibrahimovic che, come al solito, si è preso la scena.

Dopo aver celebrato la vittoria del campionato, lo svedese si è operato al ginocchio per cercare di guarire definitivamente i suoi problemi fisici ed avere così ancora qualche speranza di continuare a giocare. In attesa di conoscere il destino di Ibrahimovic, il Milan cercherà di allestire una squadra che l’anno prossimo sia competitiva sia in Serie A che in Champions League.

Intorno alla squadra di Stefano Pioli, infatti, stanno circolando varie indiscrezioni mercato, ma la situazione economica non è così florida. Ad ammetterlo è lo stesso Paolo Maldini in un’intervista rilasciata alla ‘Gazzetta dello Sport’: “Ci stiamo muovendo da mesi sul mercato, ma adesso non abbiamo le risorse per fare un ulteriore salto di qualità”. Di questo stallo ne potrebbe una figura leggendaria del Milan, ovvero Carlo Ancelotti.

Milan, il Real di Ancelotti vuole Leao: spagnoli disposti a pagare la clausola di 150 mln

Secondo quanto riportato dalla ‘BBC’, infatti, il Real Madrid punta fortemente su Rafael Leao. Dopo l’incredibile rifiuto da Mbappé, i ‘Blancos’ hanno deciso di puntare sul giovane portoghese per cercare di rinforzare il proprio reparto offensivo. Al club spagnolo non farebbe paura neanche la clausola rescissoria del giocatore di 150 milioni di euro.

Leao è stato sicuramente uno dei perni del Milan di Pioli campione d’Italia. Anzi, insieme a Tonali ha guidato la squadra rossoneri nelle partite decisive per vincere il campionato. Il Milan considera il calciatore incedibile, come dichiarato da Maldini: “Con lui abbiamo fatto un percorso che non abbiamo ancora finito. In questo momento la crescita è esponenziale sia per lui che per il club”.