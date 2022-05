“Lascerò il club”: Mourinho lascia i tifosi senza parole, rivelazione sui social

Il tecnico della Roma José Mourinho si è lasciato andare ad un lungo post sui social dopo la vittoria della Conference League.

La vittoria della Conference League ha portato alla Roma il primo trofeo UEFA. Grande gioia in città dopo la vittoria contro il Feyenoord e grandi meriti al tecnico Josè Mourinho, uno dei principali fautori, soprattutto secondo i tifosi giallorossi, della vittoria finale della competizione.

Lo stesso Mourinho, dopo aver fatto passare qualche giorno dal successo in finale, ha voluto ringraziare tutti attraverso un lungo post su Instagram. Un post in cui ha celebrato la sua squadra, l’impegno dei suoi ragazzi e la vicinanza dei tifosi, ma nel quale ha anche dato un indizio sul suo possibile futuro.

“I ricordi rimangono per sempre e la cronologia non può essere cancellata.” si legge come incipit del post apparso questo pomeriggio sul profilo Instagram ufficiale del tecnico portoghese. “Per me sono state emozioni incredibili, indimenticabili, ma ho bisogno di pensare ‘cosa succederà dopo’”.

Mourinho e il futuro: niente Roma ‘a vita’

Il post prosegue poi con una lunga serie di ringraziamenti. A partire dai giocatori, sia coloro che hanno giocato tanto, sia chi ha giocato poco. Su questo punto in particolare Mourinho ci tiene a far presente come la sua visione del calcio comprenda anche chi non è materialmente sul terreno di gioco. Quindi vai di ringraziamento a staff, dottori, analisti, tifosi, amici e famiglie.

Infine la doccia fredda. La permanenza del portoghese sulla panchina giallorossa potrebbe essere lunga, ma non eterna. “Un giorno lascerò Roma e la Roma, questa è la legge del calcio.” Un addio in prospettiva che però non preclude una speranza: “Più che uno o più trofei mi piacerebbe vedere questo club sempre unito dalla passione e dall’amore.”