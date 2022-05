Juve, corsa a tre per il vice Vlahovic: c’è anche una sorpresa

Il vice Vlahovic sarà scelto tra tre ipotesi che continuano a trovare conferme nelle ultime ore. Secondo quanto rivelato da alcune indiscrezioni, i bianconeri sarebbe pronti a puntare forte su Muriel

Muriel prima scelta della Juventus per il ruolo di vice Vlahovic. E’ questo il retroscena delle ultime ore in casa bianconera. Secondo quanto rivelato dalla “Gazzetta dello Sport”, i bianconeri sarebbero pronti a a piombare con forte decisione sull’attaccante colombiano. 15-20 milioni la valutazione fatta dall’Atalanta.

La Dea, dal canto suo, potrebbe aprire all’operazione, ma servirà un’offerta adeguata per convincere i nerazzurri a privarsi dell’attaccante colombiano. La Juve vorrebbe puntare sulla formula del prestito con diritto di riscatto.

Qualora dovesse complicarsi l’affare Muriel, la Juve potrebbe dirottare le sue attenzioni su Arnautovic. L’attaccante austriaco piace particolarmente anche al Napoli e alla Lazio. Sono attese novità nel corso delle prossime ore.

Vice Vlahovic, la Juve pensa anche a Giroud

Non solo Muriel e Arnautovic, come evidenziato dai colleghi de “La Repubblica”, la Juve starebbe valutando anche un possibile affondo su Giroud. Difficilmente il Milan aprirà alla trattativa, soprattutto dopo la conquista della scudetto. Lo stesso diretto interessato sarebbe pronto a restare in maglia rossonera anche nel corso della prossima stagione.

Muriel più di Arnautovic: questa la strategia della Juventus. Strategia che sarà messa in atto dopo il piano cessioni. Il nuovo vice Vlahovic, infatti, sarà finanziato dalla doppia cessione Morata-Kean. Entrambi gli attaccanti non saranno riscattati dalla Juventus. Oltre a Morata e Kean, i bianconeri apriranno agli addii anche di Rugani, Arthur, Rabiot e Alex Sandro.