Franchi gelato, Vlahovic da non credere: il gesto prima di Fiorentina-Juventus

A breve scenderanno in campo la Fiorentina e la Juventus, ma Dusan Vlahovic si è reso già protagonista con un gesto che ha gelato il Franchi.

Tra pochissimi minuti scenderanno in campo all’Arechi la Fiorentina e la Juventus per l’ultima giornata di campionato. La partita di questa sera vale molto solo per i viola, visto che la ‘Vecchia Signora’ non ha più nessun obiettivo. I toscani, invece, sono ancora in lotta per accedere alla prossima Conference League.

I viola, infatti, si stanno contendendo contro l’Atalanta il settimo posto. La Fiorentina è costretta a vincere per essere sicura di tornare in Europa, o perlomeno, visto il vantaggio negli scontri diretti, deve fare lo stesso risultato dei bergamaschi che giocheranno in casa contro l’Empoli di Andreazzoli.

Ma Fiorentina-Juventus, a prescindere dalla qualificazione alla prossima edizione della Conference League, per i tifosi viola ha sempre un sapore diverso rispetto alle altre partite. Quella di questa sera, poi, è ancora più particolare, visto che segna il ‘secondo ritorno’ di Vlahovic al Franchi. Proprio in questi minuti c’è stato un gesto del calciatore bianconero che ha spiazzato i tifosi viola.

Fiorentina-Juventus, il gesto di Vlahovic che ha fatto arrabbiare la Fiesole: il calciatore si è battuto il petto sotto la curva

Come riportato dal portale ‘Labaroviola.com’, Dusan Vlahovic, al momento della consueta passeggiata sul campo prima della partita, ha guardato sorridente la Curva Fiesole che lo stava insultando. L’attaccante, poi, quando stava rientrando negli spogliatoi, si è battuto il petto in segno di sfida nei confronti della sua ex curva.

Questo gesto di Vlahovic è la dimostrazione che il serbo non si è lasciato nel migliore dei modi con i suoi ex tifosi. La squadra di Vincenzo Italiano, intanto, spera di battere questa sera la Juventus di Allegri per riportare i propri tifosi a disputare una competizione dopo ben cinque stagioni.