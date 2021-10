Muriel, che succede? Le parole di Gasperini sono chiare

Luis Muriel ha incontrato più di una difficoltà in questo avvio di campionato. In conferenza Gasperini ha lanciato un chiaro messaggio

Un solo gol in campionato, tanta panchina e un problema fisico che l’ha tenuto fermo per qualche settimana. Non è cominciata nel migliore dei modi la terza stagione nerazzurra per Luis Muriel. Il trentenne attaccante colombiano dell’Atalanta fatica a trovare la miglior condizione e ha perso terreno nelle gerarchie dell’allenatore.

Lo stesso Gasperini, intervenuto in conferenza stampa prima della gara contro la Lazio, ha dichiarato: “Piccoli ha una carica differente. Ha maggiore reattività rispetto a Muriel” lasciando intendere che Muriel, oggi, è considerato il terzo attaccante della Dea dopo l’italiano e, ovviamente, Zapata. Un campanello d’allarme che non va sottovalutato e che spaventa i fantallenatori che avevano puntato sull’ex Fiorentina.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Atalanta, le difficoltà di Muriel

Il colombiano aveva segnato subito col Torino e poi s’è fermato per un problema fisico. Per questo motivo non è ancora al top. Nel frattempo Piccoli ha fatto bene e Zapata sembra essere tornato ai suoi livelli garantendo gol e fisicità in fase di costruzione. Ma la stagione è appena cominciata e, scommettono in molti, Muriel ha solo bisogno di tempo per tornare a pieno regime.

LEGGI ANCHE >>> Sky o Dazn? Dopo vedere Verona-Juventus e gli anticipi dell’11o turno

D’altronde le statistiche parlano per lui: due anni fa ha segnato 18 gol e lo scorso anno ha raggiunto quota 22 in campionato. Tante reti senza essere mai sempre titolare. Muriel sarà un’arma in più per Gasperini, serve solo un po’ di pazienza. I tifosi sperano di ritrovarlo al top, sorridente, decisivo, già con la Lazio.