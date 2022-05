Vlahovic, mani nei capelli e delusione: è ufficiale, l’allenatore ha deciso

Vlahovic, i guai non finiscono mai: doccia gelata per l’attaccante della Juventus, la decisione dell’allenatore è ufficiale.

Ha sicuramente vissuto momenti migliori Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus. L’ex Fiorentina, trasferitosi a Torino durante l’ultima finestra invernale di calciomercato, non sta vivendo un periodo positivo. I primi sei mesi in maglia bianconera sono stati sotto le aspettative, ma nulla è ancora perduto. Dopo una buona partenza, nel finale di campionato di Serie A 2021/2022 i tifosi si aspettavano qualcosa in più.

Passato il periodo di ambientamento, Vlahovic, così come tutti gli altri compagni di spogliatoio della Juve, scalpita per riportare il club bianconero ai vertici della classifica di Serie A. Il prossimo anno, inoltre, vedrà i piemontesi impegnati anche in Champions League: una vetrina dove è praticamente vietato sbagliare.

Vlahovic non convocato dalla Serbia per la Nations League

Per l’attaccante serbo, però, le brutte notizie sembrano non finire mai. Stavolta la batosta arriva direttamente dalla Serbia. La Nazionale del commissario tecnico Dragan Stojkovic sarà impegnata in Nations League.

Tra pochi giorni la Serbia inizierà il proprio percorso in Nations League, dove affronterà in ordine Norvegia, Slovenia, Svezia e di nuovo Slovenia. Impegni dal 2 giugno al 12 giugno che, però, riserverà una sorpresa totalmente inaspettata per i tifosi. Attraverso i canali ufficiali della Federazione serba, il CT Stojkovic ha diramato la lista dei calciatori convocati per i prossimi impegni della Nazionale. Il grande escluso è proprio Dusan Vlahovic che non prenderà parte alle quattro partite di giugno. Per quanto riguarda la Serie A, invece, ci sono i fratelli Milinkovic-Savic, Ilic, Lukic, Nastasic, Terzic, Milenkovic, Lazovic e Djuricic.

Una decisione del tutto inaspettata visto che l’attaccante della Juventus, nonostante la seconda parte di stagione meno positiva del previsto, è stato, senza ombra di dubbio, tra i migliori attaccanti della Serie A.