“È l’erede di Perisic”: Inter, Marotta ha pronto il jolly per Inzaghi

L’Inter si sta preparando per dare il suo addio a Ivan Perisic e guarda già al futuro: possibile jolly pronto per Inzaghi

L’Inter pensa al futuro e a come andare a sostituire quei giocatori che diranno certamente addio con la fine della stagione. Primo tra tutti c’è Ivan Perisic, diretto verso il Tottenham di Antonio Conte. Per il croato non sembrerebbe esserci ormai più nulla da fare perché ha deciso che non rinnoverà con i nerazzurri e volerà in Premier League. Come suo sostituto è già più che pronto Robin Gosens, ma Marotta sta lavorando a un altro innesto che potrebbe rappresentare un jolly.

La prossima settimana, dunque, Ivan Perisic partirà in direzione Gran Bretagna per svolgere le visite mediche con il Tottenham e per firmare il suo nuovo contratto. Antonio Conte si prepara, così, ad accoglierlo a braccia aperte.

L’Inter, dopo aver rinunciato a ogni possibilità di poter prolungare il contratto del croato, si sta così già guardando intorno per capire come poter andarlo a sostituire. O meglio, a come poter dare un’alternativa valida a Robin Gosens che dovrebbe diventare di fatto il titolare per Inzaghi. Spunta l’idea di Federico Bernardeschi.

Calciomercato Inter, Bernardeschi può essere il jolly a parametro zero: può prepararsi per essere l’erede di Perisic

Federico Bernardeschi e la Juventus si diranno ufficialmente addio alla fine di giugno. Il contratto dell’esterno destro, adattabile anche a sinistra, scadrà ufficialmente il 30 giugno 2022. Su di lui ci sarebbe il forte interesse del Napoli, ma come rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, in realtà, anche l’Inter si sarebbe informata. La possibilità del parametro zero intriga Marotta che, con Gosens già in squadra da gennaio, potrebbe offrire un buon jolly a Simone Inzaghi.

Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’: “Bernardeschi è l’erede di Perisic” e può diventarlo davvero se l’operazione dovesse decollare. Sul tavolo delle trattative ci sarebbe così un contratto a 3 milioni di euro a stagione, quasi la metà di quanto offerto a Perisic per il rinnovo che poi ha rifiutato.