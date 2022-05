Calciomercato Inter, Marotta non può nulla: la notizia gela anche Inzaghi

L’Inter, dopo aver fatto la sua offerta, resta a guardare ciò che sta accadendo per il futuro del giocatore: visite mediche previste prossima settimana

L’Inter lavora per le operazioni in entrata che possono andare ad ampliare, sopratutto a livello qualitativo, parte della rosa già presente. Ma c’è anche chi è ormai prossimo all’addio. Previste per il giocatore le visite mediche già la prossima settimana.

Oltre a quei profili che possono andare a rafforzare la rosa nerazzurra, l’Inter guarda anche a chi è in uscita. Specialmente a chi sta per dire addio, svincolandosi a parametro zero. Primo della lista, a cui il club ha anche proposto un’offerta maggiore rispetto alle cifre iniziali, è Ivan Perisic.

Il croato nel corso di questa stagione appena conclusa si è dimostrato più volte un giocatore fondamentale. Giocando praticamente tutte le partite, tra le diverse competizioni a cui l’Inter ha preso parte, e segnando gol pesantissimi. Come i due segnati contro la Juventus in finale di Coppa Italia. Il giornalista ed esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, ha fatto sapere via ‘Twitter’ le ultime sul futuro del croato.

Calciomercato Inter, Marotta non può nulla: l’addio di Perisic è imminente, Conte lo attende

Simone Inzaghi, quindi, nel corso della stagione terminata da pochissimo ha potuto fare affidamento sulle qualità di Ivan Perisic. Il croato, dopo l’esperienza in prestito al Bayern Monaco, ha ritrovato una nuova ninfa anche grazie alla guida di Antonio Conte, tecnico dell’Inter fino allo scorso anno. Ed è proprio verso di lui che si muoverà, con il Tottenham che è pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

Come riferito da Fabrizio Romano, tramite il proprio profilo ‘Twitter’, quindi: “Ivan Perisic sarà a Londra la prossima settimana insieme ai suoi agenti per sottoporsi alle visite mediche e firmare il suo contratto da nuovo giocatore del Tottenham. La pianificazione è ora fissata per essere programmata. Perisić si unirà agli Spurs con un contratto biennale, ha confermato”.