Calciomercato Milan, ecco l’erede di Kessié: Maldini lo regala a Pioli

Il Milan si gode lo Scudetto e lavora per la prossima stagione. Dalla Spagna avvertono: ecco l’erede di Kessié, a breve ci sarà l’accordo.

Il diciannovesimo Scudetto ha avuto un sapore dolce e particolare, ma adesso il Milan è chiamato già a ripartire. Non c’è solo da ratificare un passaggio di proprietà, ma anche e soprattutto lavorare per puntellare la rosa e renderla competitiva anche per il prossimo anno.

Al centro dei pensieri di Maldini e Massara, al momento, c’è la questione centrocampo. La partenza di Franck Kessié lascia un vuoto incolmabile nella mediana rossonera, anche se l’exploit di Tonali e l’affidabilità di Bennacer tamponeranno a sufficienza.

Un erede dell’ivoriano, però, è necessario. E il Milan ha le idee chiare: Renato Sanches del Lille è l’obiettivo numero uno per raccogliere l’eredità lasciata dall’ex Atalanta.

Milan, dalla Spagna sono sicuri: Renato Sanches per il dopo-Kessié, colpo ad un passo

Il mediano portoghese, dopotutto, è un pallino storico di Maldini e Massara. E nei prossimi giorni, i rossoneri potrebbero tornare alla carica per lui e dare l’ultimo giro di vite all’affare. Almeno, è quanto riportato da ‘Onda Cero’, nota emittente radiofonica spagnola, che ha assicurato: Renato Sanches sarà l’erede di Kessié al Milan.

Il Lille, dalla sua, chiede 20 milioni di euro, ma l’ambasceria milanista sarebbe al lavoro serrato per limare le cifre dell’affare e strappare un prezzo di saldo. Un lavoro basato su contatti continui, in attesa che la cessione totale degli esuberi e dei giocatori in prestito (vedi il riscatto di Hauge) finanzino il colpo Renato Sanches.

Anche perché l’ottimismo è alto: secondo l’inviato in Italia di ‘Onda Cero’, Mario Gago Huerta, l’affare è prossimo alla chiusura, con pochi dettagli che mancano di qui all’approdo sicuro dell’operazione.