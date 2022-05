Calciomercato Milan, Maldini è scatenato: in arrivo il primo colpo Scudetto

Calciomercato Milan, il club lavora per portare in rossonero il colpo direttamente dall’Argentina: in arrivo il primo regalo dopo lo Scudetto

Il Milan la gioia per la vittoria dello Scudetto la ha ancora tutta cucita su se stesso. La volontà è quella di fare sempre meglio, in un progetto intrapreso da ormai tre anni con l’arrivo e il lavoro di Pioli. Il colpo dopo la conquista del titolo di Campione d’Italia, il club rossonero, potrebbe già metterlo in cassaforte. Ecco le ultime.

Stando alle ultime e a quanto riferisce nell’edizione odierna ‘Tuttosport’, il Milan avrebbe compiuto un blitz in Argentina per visionare da vicino le qualità calcistiche di Enzo Fernandez. Il classe 2001, di proprietà del River Plate, sta infatti conquistando l’attenzione di diversi club. Italiani e non.

Interessata fortemente a lui, come raccontato qualche giorno fa proprio da SerieANews.com, c’è anche la Juventus come club di Serie A. Ma in generale monitorano la sua situazione anche Benfica, Siviglia, Manchester United, Manchester City e Real Madrid. A questa lista si è aggiunto così anche il Milan, con la volontà di Paolo Maldini di portare il centrocampista a Milano.

Calciomercato Milan, per il centrocampo Maldini guarda in Argentina: il club rossonero si inserisce per il colpo di Enzo Fernandez

Il Milan non vuole perdere terreno e, anche per la prossima stagione, non vuole farsi trovare impreparato. Anche per provare a riconfermarsi Campione d’Italia, titolo conquistato con la stagione da pochissimo conclusa. Lo sguardo del club rossonero è così volato fino in Argentina, per valutare la situazione legata al centrocampista del River Plate, Enzo Fernandez. Come rivelato qualche giorno fa dal suo agente ai microfoni di SerieANews.com: “In generale per questa estate Enzo può lasciare il River soltanto su pagamento della clausola rescissoria”.

Stando a ‘Tuttosport’ e a quanto rivelato quest’oggi, tuttavia, il Milan avrebbe ricevuto il sì da parte del giocatore che vorrebbe quindi fare un’esperienza in Serie A e cambiare orizzonti. Il colpo sembrerebbe perciò essere in arrivo. Da comprendere resta solamente se il passaggio di proprietà da Elliott a RedBird possa andare a favorire la velocità nell’affare di qualche altro club interessato.