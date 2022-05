Calciomercato, la Roma fissa il prezzo per il big: il Milan ci prova

Dopo la vittoria della Conference League, la Roma potrebbe perdere un pezzo grosso della rosa di Mou: ci prova il Milan

La vittoria della Roma in Conference League ha sostanzialmente reso immortali José Mourinho e i propri giocatori. Si è trattato del primo successo in una competizione UEFA dei giallorossi, che da troppo tempo aspettavano un evento del genere. Il progetto dello Special One è almeno di tre anni e già dalla prossima estate verranno alcuni giocatori che alzeranno il livello. L’obiettivo è tornare in Champions League.

Ma non solo. Mourinho sa che vincere a Roma rappresenterebbe per la sua carriera un grande traguardo. Per farlo, la società dovrà investire e migliorare il sesto posto dell’ultimo campionato. Ma uno dei big potrebbe non far parte della squadra: si tratta di Jordan Veretout, che ha incontrato anche difficoltà nella trattativa per il rinnovo.

Roma, il Milan è su Veretout

Secondo quanto riferito da Il Tempo. la Roma ha messo sul mercato Jordan Veretout. Il centrocampista ha estimatori in Francia e anche in Italia, col Milan che sarebbe in prima fila. Il club giallorosso vuole almeno 10 milioni di euro per privarsi del giocatore. Dopo aver vinto un titolo, quindi, l’avventura di Veretout potrebbe continuare nel club campione d’Italia. Va infatti trovato un sostituto di Kessie, destinato al Barcellona.

Veretout potrebbe quindi essere uno dei regali scudetto per Stefano Pioli. Il Milan necessita di almeno altri due-tre giocatori, oltre al sostituto di Kessie, per restare competitivo in Serie A e puntare con decisioni a buoni risultati in Champions League.