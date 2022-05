“Lukaku in Serie A entro un mese”: la notizia dell’ultim’ora spiazza tutti

Importanti novità per quanto riguarda il possibile ritorno di Lukaku in Serie A. Adesso spunta anche una data entro cui poter chiudere.

La volontà di ritorno di Romelu Lukaku in Italia non è certo un mistero. L’attaccante belga, che solo la scorsa stagione aveva lasciato Milano sponda nerazzurra per il Chelsea, non ha trovato continuità di gol e prestazioni in Premier League.

Troppo poche le 8 reti in 26 presenze in Premier League. Nemmeno il cambio di proprietà, con la cessione del club da parte di Roman Abramovich e l’arrivo di Todd Boehly potrebbero fargli cambiare idea. Il belga non ha trovato la chimica giusta con il tecnico Tuchel e difficilmente l’anno prossimo le cose potrebbero cambiare. Di fronte ad un’annata da comprimario, Lukaku sta sempre più rimpiangendo la centralità di cui godeva l’anno scorso all’Inter.

Dal canto suo l’Inter sarebbe ben contenta di riaccogliere l’attaccante belga. A patto però che l’acquisto non si tramuti in un salasso economico. I nerazzurri infatti vogliono far si che il ritorno di Lukaku sia un’operazione conveniente sia dal punto di viste prettamente tecnico che da quello, altrettanto importante, del bilancio. Per questo potrebbe diventare fondamentale una data entro la quale chiudere.

Inter, il ritorno di Lukaku è possibile. C’è però una data da tener conto

Il ritorno del belga a Milano dipende quindi anche dalla fattibilità economica. Proprio per questo, stando a quanto riporta il collega Pasquale Guarro, i nerazzurri vogliono chiudere l’operazione entro i tempi per usufruire del regime di agevolazioni fiscali.

Bisogna quindi fare tutto entro giugno. Un mese per intavolare e chiudere la trattativa. Difficile, ma non impossibile. A patto di concentrarsi totalmente su questa operazione e far diventare il ritorno di Lukaku la priorità di mercato. Almeno per questo mese di giugno.