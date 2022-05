Inter-Lukaku, la notizia fa impazzire i tifosi: Marotta e Zhang esultano

Calciomercato Inter, Lukaku vuole tornare e ora tenta il tutto per tutto: dopo il cambio d’agente, un intermediario parlerà con il club

L’Inter cerca quell’attaccante che possa garantirle un certo numero di gol per affrontare con una spinta in più la prossima stagione. Dal canto suo, Romelu Lukaku, dopo i numerosi problemi riscontrati durante quest’ultimo anno vissuto in Premier League, spinge fortemente per tornare in nerazzurro. L’addio all’agente è un’ulteriore mossa in tal senso.

Romelu Lukaku, da tempo ormai, sta cercando di trovare in qualsiasi modo la quadra per poter tornare a Milano. Dopo aver lasciato l’Inter il 12 agosto dello scorso anno, l’esperienza al Chelsea non è poi andata come l’attaccante si sarebbe aspettato.

Per questo motivo, in più e più occasioni, ha fatto presente al suo ex club la volontà di voler fare un passo indietro e di voler tornare sotto la guida di Simone Inzaghi. L’Inter ha in ogni caso bisogno di un attaccante che vada a dare una mano sostanziosa al suo reparto offensivo. E la mossa di Lukaku di dire addio a Pastorello (suo ormai ex agente) e di provare in prima persona a trovare la quadra per far decollare l’operazione fa comprendere bene le sue intenzioni.

Calciomercato Inter, Lukaku e Pastorello si separano: presto l’incontro con il club grazie ad un intermediario

Romelu Lukaku ha, quindi, detto addio alla procura sportiva di Federico Pastorello. Come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, l’attaccante sta ora personalmente spingendo per fare ritorno nella Milano nerazzurra. L’operazione potrebbe andare in porto tramite un prestito, ma il belga dovrebbe comunque anche ridurre notevolmente il suo ingaggio.

In ogni caso, ora tanto sta passando per la volontà del giocatore che sta provando in ogni modo a trovare una quadra tra le varie difficoltà che l’operazione comporterebbe. Stando alle ultime del ‘Corriere dello Sport’, inoltre, Lukaku è pronto a tornare in prestito e a tagliarsi l’ingaggio. Dopo la rottura con il Chelsea, un intermediario parlerà con l’Inter molto presto. Una notizia questa che fa impazzire i tifosi e che fa sperare a Zhang e Marotta di poterlo riavere in squadra a zero.