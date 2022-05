“Dialoghi aperti”: Milan, società al lavoro per il doppio colpo

Dopo aver vinto lo scudetto in casa Milan si lavora al futuro e la società vuole effettuare alcuni importanti colpi in entrata.

Il Milan di Stefano Pioli ha terminato la stagione con la vittoria della Serie A. Un successo inaspettato e che ha portato la squadra rossonera a conquistare il diciannovesimo titolo dopo 11 anni di assenza. Il tecnico ha ribaltato i pronostici che vedevano il Milan in lotta solo per la qualificazione Champions ed ha portato la squadra a battere le ‘più quotate’ Inter, Juventus e Napoli.

La società è consapevole che per ripetersi anche nel prossimo anno ed, allo stesso tempo competere in Champions League, servirà effettuare alcuni interventi sul mercato. Inoltre l’addio del centrocampista ivoriano Frank Kessie, promesso sposo del Barcellona, costringe la dirigenza rossonera a dover intervenire in primis per un colpo a centrocampo.

Nelle ultime ore si è tornato a discutere riguardo a due nomi, spesso accostati alla squadra milanese. Secondo quanto riporta Le10Sport Lille e Milan hanno nuovamente avviato i contatti per Sven Botman e Renato Sanches, due importanti pilastri del club francese. Il Lille ha bisogno di vendere ed il Milan ha da tempo nel mirino i due giovani talenti.

Milan, continuano i contatti per il duo del Lille

Renato Sanches viene visto come l’erede designato di Kessiè ed il Milan monitora da tempo le sue prestazioni. Situazione un pò diversa per Botman: il forte centrale è infatti nel mirino di diversi top club inglesi ed il Milan, in particolare, dovrà affrontare la concorrenza di ricchi club come Manchester United e Newcastle.

I contatti tra le parti sono aperti ed entrambi i club sono al lavoro per trovare l’incastro giusto che possa far felice tutte le parti in causa. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi incontri e la dirigenza rossonera vuole regalare il doppio colpo che fa sognare Stefano Pioli ed i suoi tifosi.