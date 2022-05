“Ve l’avevo detto…”: Mondiali, la frecciata verso l’Italia è una ‘rivincita’

L’eliminazione dell’Italia dai Mondiali ha fatto discutere. A mesi di distanza, si continua a parlare della Nazionale di Mancini.

L’Italia di Roberto Mancini è al lavoro per la ‘Finalissima’, match che vedrà protagonisti gli azzurri contro l’Argentina campione d’America. La nazione sudamericana sarà, tra pochi mesi, fra le protagoniste dei Mondiali in Qatar, vero grande rimpianto della Nazionale azzurra.

Dopo aver mancato match point durante la fase a gironi l’Italia campione d’Europa è uscita clamorosamente nel corso dei Playoff Mondiali, in maniera assolutamente inattesa. Gli azzurri sono usciti a Palermo nella semifinale contro la Macedonia del Nord, una sconfitta che nessuno realmente si aspettava e che ha visto l’Italia soccombere per 1 a 0.

Goran Pandev è stato una bandiera per i colori della Macedonia ed anche in Italia ha avuto grande successo con squadre del calibro di Inter, Lazio e Napoli. Il giocatore ha detto addio alla Nazionale e non ha preso parte a quella sfida, ma nel corso della trasmissione Extratime su Radio Rai ha commentato quella gara con una ‘piccola rivincita’: “I miei amici italiani mi dicevano che l’Italia avrebbe vinto con 4 o 5 gol di scarto e si sarebbe preparata per la finale con il Portogallo, ma non è andata cosi”.

Italia, le parole di Pandev sullo scontro Playoff

Pandev ha continuato rivelando il suo pensiero riguardo quella sfida: “L’Italia per me è una seconda casa, ma in quel match ho tifato naturalmente per la Macedonia. Fin dall’inizio ho detto ai miei amici di stare attenti, la Macedonia è brava in contropiede. La nazionale ha segnato all’ultimo e per gli azzurri è risultato impossibile recuperare”.

Per la cronaca la Macedonia ha perso nettamente la finale contro il Portogallo, ma la vittoria del Barbera resterà nella storia della piccola quanto promettente nazionale. Per gli azzurri invece solo tanti rimpianti e la consapevolezza che questo sarà il secondo Mondiale consecutiva senza Italia.