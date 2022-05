Mondiali in Qatar, colpo di scena Ecuador: decisione ufficiale

Colpo di scena dell’Ecuador in vista dei Mondiali di Qatar 2022, la decisione ora è ufficiale

Si è parlato tanto del caso che riguarda l’Ecuador, qualificato ai prossimi Mondiali di Qatar 2022. La Nazionale è al centro di una disputa con la prima squadra eliminata dal girone di qualificazione, ovvero il Cile. Il motivo è Byron Castillo, uno di quelli che è punto fisso dell’Ecuador. E la disputa ha generato una sorta di scandalo, questo perché il giocatore, secondo la Federazione Cilena, è nato in Colombia.

Non solo, anche la data di nascita sarebbe diversa. Insomma, da qualche settimana tiene banco in Sudamerica e anche nel resto del mondo la possibilità dell’esclusione dell’Ecuador dai prossimi Mondiali. La decisione definitiva verrà presa da un Tribunale, anche perché si tratta di un atto che, qualora fosse veritiero, sarebbe molto grave.

Ecuador, Castillo ancora convocato

Ma in Ecuador non fanno una piega, sono convinti della loro buona fede e infatti, è arrivata anche un’ufficialità che sa un po’ di colpo di scena. Su Twitter, sono stati diramati i convocati e nell’elenco figura anche Byron Castillo. La Tri disputerà gli incontri negli Stati Uniti d’America contro Nigeria, Messico e Capo Verde. Un tour dal New Jersey a Chicago, col giocatore che parteciperà alla spedizione e verosimilmente scenderà anche in campo.

Questo dimostra come l’Ecuador non tema la FIFA e le prossime decisioni, che saranno prese nei prossimi giorni. Gustavo Alfaro, il commissario tecnico, preferisce andare avanti col proprio gruppo anche se questo ha generato diverse polemiche.