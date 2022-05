Il grande sogno dell’Inter: meeting per il ritorno di Lukaku

L’attaccante belga Romelu Lukaku vorrebbe tornare all’Inter dopo la stagione al di sotto delle aspettative vissuta con Tuchel al Chelsea

Romelu Lukaku potrebbe compiere il viaggio inverso ad appena un anno di distanza. L’adattamento del calciatore belga al Chelsea non è stato semplice. Il calciatore è rimasto molto spesso tagliato fuori dall’undici iniziale di Tuchel. Anche il bottino realizzativo, di conseguenza, è stato più magro rispetto a quelli a cui ci ha abituato in Italia.

L’operazione non è semplice ma l’attaccante e l’Inter proveranno a riunirsi. Un matrimonio che potrebbe fare bene ad entrambi. Da un lato a BigRom, che tornerebbe nella squadra in cui ha espresso il suo massimo splendore, dall’altro per l’Inter che abbraccerebbe nuovamente il calciatore che l’ha trascinata verso lo scudetto un anno fa e anche il partner ideale per Lautaro Martinez.

Inter, questione di feeling tra Lukaku e l’Inter: i nerazzurri hanno un piano per riportarlo a Milano



Come spiega il ‘Corriere dello Sport’, l’operazione non sarà semplice. Meno di dodici mesi fa, infatti, il Chelsea ha investito per il calciatore belga 113 milioni di euro al termine di una lunga trattativa.



L’Inter, tuttavia, sembra avere un piano preciso. L’idea sembra essere quella di utilizzare Lukaku per fare pressione in merito al suo addio. Il calciatore, secondo il quotidiano romano, si muoverebbe per spingere il Chelsea ad assecondare la sua volontà.



La formula intorno alla quale si metterebbe in piedi la trattativa sarebbe quella del prestito annuale. Romelu Lukaku però vorrebbe una garanzia in più: non tornare più al Chelsea. Lì, infatti, ha ormai rotto con Tuchel. Considerati i nuovi regolamenti pertanto si dovrebbe lavorare poi ad un nuovo prestito nella nuova stagione, rinviando poi il discorso relativo all’acquisto del cartellino al 2024. L’Inter dialogherà con Sebastien Ledure, legale di fiducia dell’attaccante. Con Federico Pastorello, infatti, vi è stata una frattura netta, spiega ancora il ‘Corriere dello Sport’.