“Non lo faremo”: calciomercato Inter, la sentenza scoraggia Marotta

Calciomercato Inter, tanti nomi sotto il mirino nerazzurro ma una sentenza in particolare scoraggia Marotta: l’affare può complicarsi

L’Inter guarda a determinati profili per andare a rafforzare la propria squadra in vista delle prossime stagioni che verranno. Quest’anno, dopo aver vinto Coppa Italia e Supercoppa italiana, il club nerazzurro ha in più occasioni fatto comprendere di come si senta forte del percorso intrapreso. In ottica calciomercato è arrivata però una sentenza rivolta direttamente (anche) a Marotta.

L’ad dell’Inter, ovvero Giuseppe Marotta, sta lavorando in questi giorni per comprendere quali profili possano andare ad aiutare maggiormente la rosa esistente. Dopo aver accettato l’addio di Perisic, ora il club sta valutando le migliori scelte da compiere sul mercato.

Paulo Dybala e Romelu Lukaku sembrerebbero essere i profili seguiti attualmente con maggiore attenzione. Marotta è infatti uscito allo scoperto in merito a queste operazioni nello specifico. Ad essere uscito allo scoperto, tuttavia, è stato anche un altro amministratore delegato: si tratta di Giovanni Carnevali, portavoce in questo caso del Sassuolo.

Calciomercato Inter, parla Carnevali: “Scamacca? Non ci andremo a privare dei nostri giocatori migliori”

Giovanni Carnevali è stato quest’oggi presente, insieme a Giuseppe Marotta, all’evento ‘L’Amico Atletico’. Al termine dell’evento ha parlato del futuro del club e di quelli che sono i giocatori più in vista in questo momento. Specialmente di uno in particolare: “Futuro di Scamacca? Ancora deve partire tutto, non c’è alcuna richiesta ufficiale. Come lui abbiamo altri giocatori importanti, ma credo sia importante capire il desiderio del Sassuolo”.

“Il club – ha proseguito l’ad del Sassuolo – vuole provare a mantenere la squadra il più possibile competitiva per la prossima stagione. Non lo faremo quindi, ovvero non ci andremo a privare dei nostri giocatori migliori con facilità. Le società italiane qualche difficoltà ce l’hanno, il numero di trasferimenti sarà ridotto. Io credo che dovremo aspettare gli ultimi giorni, all’inizio difficilmente si muoverà qualcosa”. Parole queste che indirettamente potrebbero scoraggiare l’Inter, in attesa da tempo con il proprio interesse rivolto proprio a Scamacca.